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Gökyüzünde Yaşanan Dehşet Dolu 13 Dakika: Aloha Airlines 243 Uçuşunda Neler Oldu?

Gökyüzünde Yaşanan Dehşet Dolu 13 Dakika: Aloha Airlines 243 Uçuşunda Neler Oldu?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 17:02

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28 Nisan 1988'de tarihin en korkunç uçuşlarından biri olarak hafızalara kazınan Aloha Airlines 243 sefer sayılı uçuşunda, yolcular ve mürettebat tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşı verdi. Peki Aloha Airlines 243 uçuşunda neler oldu?  Boeing 737 tipi yolcu uçağı, uçuş sırasında kabinin ortasında büyük bir yırtılma yaşadı ve tavandaki parça bir anda yerinden koparak uçakta devasa bir boşluk oluşturdu. Dehşet verici anlar, fırtına gibi bir uğultuyla başladı ve uçuş görevlilerinden biri korkunç bir şekilde uçaktan dışarı savruldu. O sırada uçakta bulunan yolcular, büyük bir paniğe kapılırken uçağın parçalanmış kabininde hayatta kalmaya çalıştı.

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Uçağın tavanındaki dev bir yırtılmayla parçalanması sonucu yolculuk korkunç bir faciaya dönüştü. 13 dakika süren bu dehşet dolu yolculuğun ardından, kaptan Robert Schornstheimer ise adeta bir mucizeye imza atarak uçağı zor koşullarda kontrol etmeyi başardı.

Uçağın tavanındaki dev bir yırtılmayla parçalanması sonucu yolculuk korkunç bir faciaya dönüştü. 13 dakika süren bu dehşet dolu yolculuğun ardından, kaptan Robert Schornstheimer ise adeta bir mucizeye imza atarak uçağı zor koşullarda kontrol etmeyi başardı.

Pilot ve yardımcı pilot uçağı güvenli bir şekilde Maui'ye indirerek yolcuların hayatını kurtardı.

Asıl soru ise uçağın son uçuşu olamayacak kadar yaşlı olmasıydı... Gökyüzünde yaşanan bu korkunç dakikalar, havacılık tarihinde ders niteliğinde bir olay olarak unutulmazlar arasında yerini aldı.

Asıl soru ise uçağın son uçuşu olamayacak kadar yaşlı olmasıydı... Gökyüzünde yaşanan bu korkunç dakikalar, havacılık tarihinde ders niteliğinde bir olay olarak unutulmazlar arasında yerini aldı.

Peki bir uçak ne kadar yaşlanabilir?

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