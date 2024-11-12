Gökyüzünde Yaşanan Dehşet Dolu 13 Dakika: Aloha Airlines 243 Uçuşunda Neler Oldu?

28 Nisan 1988'de tarihin en korkunç uçuşlarından biri olarak hafızalara kazınan Aloha Airlines 243 sefer sayılı uçuşunda, yolcular ve mürettebat tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşı verdi. Peki Aloha Airlines 243 uçuşunda neler oldu? Boeing 737 tipi yolcu uçağı, uçuş sırasında kabinin ortasında büyük bir yırtılma yaşadı ve tavandaki parça bir anda yerinden koparak uçakta devasa bir boşluk oluşturdu. Dehşet verici anlar, fırtına gibi bir uğultuyla başladı ve uçuş görevlilerinden biri korkunç bir şekilde uçaktan dışarı savruldu. O sırada uçakta bulunan yolcular, büyük bir paniğe kapılırken uçağın parçalanmış kabininde hayatta kalmaya çalıştı.