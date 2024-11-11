Ünlü YouTuber MrBeast, Milyonluk Spor Aracı Video İçin Paramparça Etti!

MrBeast, büyük ödüller sunduğu ve hayır işleri yaptığı videolarla ün kazandı. Yüksek bütçeli, sıra dışı ve bazen tehlikeli challenge'lar, hayatta kalma deneyimleri ve sosyal projeleriyle dikkat çekmeye devam eden YouTuber, dünyanın dört bir yanındaki açlık, su krizi gibi sosyal sorunlara da projeleriyle destek veriyor. Şimdilerde ise ilgi çeken bir deneyle yeniden gündemde. MrBeast, 'Bir aracı durdurmak için kaç tane bant gerekir?' sorusuna cevap aradığı videosunda, milyonlarca liralık lüks bir aracı bantlarla durdurmayı deneyerek paramparça etti.
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MrBeast, aracı ilk olarak sadece bir bantla durdurmayı denedi. Elbette tek bant yetersiz kaldı ve araç hızla bandı kırarak geçti.
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Bu devasa bant barajı, sonunda lüks aracı durdurmayı başardı ancak başarılı denemenin sonunda araç paramparça hale geldi.
İşte o video👇📽️
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