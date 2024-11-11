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Ev Temizliğinde Erkek Beyni: "Sen Daha Önce Rahatsız Olduğun İçin, Ben Hiçbir İş Yapmamış Gibi Görünüyorum"

Ev Temizliğinde Erkek Beyni: "Sen Daha Önce Rahatsız Olduğun İçin, Ben Hiçbir İş Yapmamış Gibi Görünüyorum"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 19:33

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Ev temizliğinde erkek beyni, genellikle çok stratejik bir yaklaşımla çalışır. Erkek beyni, ev temizliğine yaklaşırken genellikle açık alanları toparlamaya odaklanır. Ev işi yapmaları için evin gerçekten kirlendiğini görmeleri gerekir. Bu gibi sebeplerde genellikle eşleri tarafından şikayet edilen erkekler sizce nasıl düşünüyor? @bcdbey isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, temizlik konusundaki farklı bakış açıları esprili bir şekilde ele alındı.

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Temizlik hakkında konuşan adam, kirliliğin kadınlar ve erkekler arasında nasıl farklı algılandığını vurguladı.

Temizlik hakkında konuşan adam, kirliliğin kadınlar ve erkekler arasında nasıl farklı algılandığını vurguladı.

"Bana göre o kadar da kirli değil, ve ben yarın süpürecekken, sen bugün süpürdüğün için ben hiçbir iş yapmamış oluyorum" diyen adam, aslında kadınların evdeki kirliliğe daha önce tepki gösterdiği için erkeklerin "hiçbir iş yapmıyormuş" gibi göründüklerini belirtti.

"Bana göre o kadar da kirli değil, ve ben yarın süpürecekken, sen bugün süpürdüğün için ben hiçbir iş yapmamış oluyorum" diyen adam, aslında kadınların evdeki kirliliğe daha önce tepki gösterdiği için erkeklerin "hiçbir iş yapmıyormuş" gibi göründüklerini belirtti.

Videonun tamamı için👇📽️

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