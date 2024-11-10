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Kızının Evlendiğini Kabullenemeyen Babanın Gülümseten Anları: "Burada Kalın"

Kızının Evlendiğini Kabullenemeyen Babanın Gülümseten Anları: "Burada Kalın"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 19:22

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Babaların kızlarına olan düşkünlüğü pek çok kişi tarafından bilinir. Kız çocukları evlendiklerinde, babalar bu durumu kabullenmekte zorlanabilirler. Evden başka bir yerde kalmak için izin alan biricik kızları, artık izin almadan başka evde kalır…Bu durumu yaşayan genç kız, o samimi anları videoya aldı. Video, @selccen isimli TikTok hesabından paylaşıldı.

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Henüz bir hafta önce evlenen genç kız, "Maç bitsin ben çıkacağım, bu gece de gelmeyeceğim" diyerek esprili bir şekilde babasına haber verdi.

Henüz bir hafta önce evlenen genç kız, "Maç bitsin ben çıkacağım, bu gece de gelmeyeceğim" diyerek esprili bir şekilde babasına haber verdi.

Kızının evlendiğini kabullenemeyen babanın ise "Kalın kalın burada kalın siz" cevabı, genç kızı kahkahalara boğdu.

Kızının evlendiğini kabullenemeyen babanın ise "Kalın kalın burada kalın siz" cevabı, genç kızı kahkahalara boğdu.

İşte o anlar 👇🎥

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