Kızının Evlendiğini Kabullenemeyen Babanın Gülümseten Anları: "Burada Kalın"

Babaların kızlarına olan düşkünlüğü pek çok kişi tarafından bilinir. Kız çocukları evlendiklerinde, babalar bu durumu kabullenmekte zorlanabilirler. Evden başka bir yerde kalmak için izin alan biricik kızları, artık izin almadan başka evde kalır…Bu durumu yaşayan genç kız, o samimi anları videoya aldı. Video, @selccen isimli TikTok hesabından paylaşıldı.