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Pamuk Gibi Olduk! Telefonla Konuşan Babasının Kendisiyle Konuştuğunu Zannedip Gülücükler Saçan Bebek

Pamuk Gibi Olduk! Telefonla Konuşan Babasının Kendisiyle Konuştuğunu Zannedip Gülücükler Saçan Bebek

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 19:12 Son Güncelleme: 08.11.2024 - 19:24

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Kız bebeklerin babalarına olan düşkünlüğü, sıcak ve özel bir bağ olarak ebeveynlerin gözlemlediği tatlı bir gerçek. Babaları onlar için güvenli bir sığınak olurken aynı zamanda eğlenceli bir oyun arkadaşı. Özellikle babalarının sesini duyduklarında yüzlerinde beliren gülümseme, onlara sarılmak için kollarını uzatmaları ve dikkatlerini çekmeye çalışmaları bu bağlılığın en tatlı detayları arasında. Bu özel ilişkinin sevimli bir örneği ise TikTok’ta @ezgiasimoglu isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir videoda gözler önüne serildi. Video beğeni yağmuruna tutuldu.

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Babasının telefonla konuştuğunu duyan minik bebek, kendisiyle konuştuğunu zannederek gülücükler saçmaya başladı.

Babasının telefonla konuştuğunu duyan minik bebek, kendisiyle konuştuğunu zannederek gülücükler saçmaya başladı.

Bebeğin bu tatlı gülümsemesi, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bebeğin bu tatlı gülümsemesi, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Pamuk gibi olduğumuz o anlar👇🎥

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