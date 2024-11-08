Pamuk Gibi Olduk! Telefonla Konuşan Babasının Kendisiyle Konuştuğunu Zannedip Gülücükler Saçan Bebek

Kız bebeklerin babalarına olan düşkünlüğü, sıcak ve özel bir bağ olarak ebeveynlerin gözlemlediği tatlı bir gerçek. Babaları onlar için güvenli bir sığınak olurken aynı zamanda eğlenceli bir oyun arkadaşı. Özellikle babalarının sesini duyduklarında yüzlerinde beliren gülümseme, onlara sarılmak için kollarını uzatmaları ve dikkatlerini çekmeye çalışmaları bu bağlılığın en tatlı detayları arasında. Bu özel ilişkinin sevimli bir örneği ise TikTok’ta @ezgiasimoglu isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir videoda gözler önüne serildi. Video beğeni yağmuruna tutuldu.