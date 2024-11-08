Bir TikTok Kullanıcısı Trafik Çevirmelerinde Ceza Yememek İçin Tatlılık Yapan Sürücüleri Böyle Betimledi!

Eğer sürücünün kanındaki alkol oranı 0,50 promilin üzerinde ise, bu alkollü araç kullanma suçunu oluşturur. 0,50 promil ve üzeri alkol oranı, sürücüye idari para cezası ve ehliyetin geçici olarak alınması gibi yaptırımlar uygulanmasına neden olur. Trafikte alkollü araç kullanmanın cezasından kaçmak isteyen bir TikTok kullanıcısı, eğlenceli videosuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. @cihany._ isimli TikTok kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde 'my arkadaş' repliğiyle izleyicileri güldüren ve sıkça paylaşılan tatlı kızı taklit etti ve ceza yememek için sevimli görünmeye çalışan bir sürücüyü canlandırdı. Video kısa sürede binlerce beğeni topladı.
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Polis ehliyet ve ruhsat istediğinde, yanındaki arkadaşıyla sarılarak tatlılık yapmaya çalışan sürücü, "Çevirmede ceza yememek için sevimli görünmeye çalışmak" isimli videosuyla takipçilerinden beğeni topladı.
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Trafik çevirmelerinde vatandaşların yaptığı "tatlılık" girişimlerini mizahi bir dille betimleyen TikTok videosu, "my arkadaş" repliğiyle izleyenleri kahkahalara boğdu.
İşte o anlar👇🎥
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