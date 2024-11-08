Berberiniz Ayağınıza Geliyor: Yayıncı Canberk Öztürk Amerika'da Seyyar Sokak Berberiyle Karşılaştı

ABD'de yayıncı Canberk Öztürk’ün rastladığı ilginç bir olay sosyal medyada gündem oldu. Öztürk, sokakta park etmiş farklı bir araca yaklaşınca aslında bunun bir seyyar berber dükkanı olduğunu fark etti. Merakı üzerine aracı işleten berbere bu mobil hizmetle her yere gidip gitmediğini sordu ve berber, 'Evet,' yanıtını verdi. Bu ilginç deneyim sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.