Berberiniz Ayağınıza Geliyor: Yayıncı Canberk Öztürk Amerika'da Seyyar Sokak Berberiyle Karşılaştı

ABD'de yayıncı Canberk Öztürk’ün rastladığı ilginç bir olay sosyal medyada gündem oldu. Öztürk, sokakta park etmiş farklı bir araca yaklaşınca aslında bunun bir seyyar berber dükkanı olduğunu fark etti. Merakı üzerine aracı işleten berbere bu mobil hizmetle her yere gidip gitmediğini sordu ve berber, 'Evet,' yanıtını verdi. Bu ilginç deneyim sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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Seyyar berber, randevu sistemiyle çalıştığını belirterek, “Bana mesaj atıyorsun, adresini yazıyorsun; ben senin adresine geliyorum. Kesim başına 60 dolar alıyorum.” şeklinde bilgi verdi.
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Randevu sırası beklemek istemeyenler için pratik bir çözüm sunan bu mobil hizmet Türkiye’ye de yayılır mı dersiniz?
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