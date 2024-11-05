Görüş Bildir
Haberler
Video
Türkiye ile Avrupa'daki Yaşamı Kıyaslayan Yayıncı Ayelstory: "Burada İnsanlar Geçim Sıkıntısı Çekmiyor"

Türkiye ile Avrupa'daki Yaşamı Kıyaslayan Yayıncı Ayelstory: "Burada İnsanlar Geçim Sıkıntısı Çekmiyor"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 11:51

İçerik Devam Ediyor

Yurt dışı seyahati sonrası Türkiye ile Avrupa’daki yaşam koşullarını kıyaslayan yayıncı Ayelstory, Türkiye’deki alım gücü sorunlarına dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Avrupa'da insanların daha yüksek alım gücüne sahip olduklarını ve geçim sıkıntısı çekmediklerini belirten Ayelstory, “Yurt dışına çıktığında insan şuna üzülüyor. Burada insanların alım gücü yüksek, mutlular. Zengini de fakiri de aynı marketten alışveriş yapıyor, geçim sıkıntısı yok” dedi.

Avrupa'da insanların daha yüksek alım gücüne sahip olduklarını ve geçim sıkıntısı çekmediklerini belirten Ayelstory, “Yurt dışına çıktığında insan şuna üzülüyor. Burada insanların alım gücü yüksek, mutlular. Zengini de fakiri de aynı marketten alışveriş yapıyor, geçim sıkıntısı yok” dedi.

Yurt dışında bir araba ya da telefon almak için kredi çekme zorunluluğu olmadığını ifade eden yayıncı, aynı zamanda insanların tatil yapabilme imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

Yurt dışında bir araba ya da telefon almak için kredi çekme zorunluluğu olmadığını ifade eden yayıncı, aynı zamanda insanların tatil yapabilme imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

Türkiye’de ise birçok vatandaşın bırakın yurt dışını, kendi ülkelerinde bile tatil yapma lüksüne sahip olamadığını dile getirdi.

Videonun tamamı için👇🎥

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
matchless

yok mu beni götürecek yok mu