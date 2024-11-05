Türkiye ile Avrupa'daki Yaşamı Kıyaslayan Yayıncı Ayelstory: "Burada İnsanlar Geçim Sıkıntısı Çekmiyor"

Yurt dışı seyahati sonrası Türkiye ile Avrupa’daki yaşam koşullarını kıyaslayan yayıncı Ayelstory, Türkiye’deki alım gücü sorunlarına dikkat çekti.
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Avrupa'da insanların daha yüksek alım gücüne sahip olduklarını ve geçim sıkıntısı çekmediklerini belirten Ayelstory, “Yurt dışına çıktığında insan şuna üzülüyor. Burada insanların alım gücü yüksek, mutlular. Zengini de fakiri de aynı marketten alışveriş yapıyor, geçim sıkıntısı yok” dedi.
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Yurt dışında bir araba ya da telefon almak için kredi çekme zorunluluğu olmadığını ifade eden yayıncı, aynı zamanda insanların tatil yapabilme imkanlarının bulunduğunu vurguladı.
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