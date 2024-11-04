Bir Hayranının Rapçi Ati242’ye Benzerliği Goygoycuların Diline Düştü!

Sosyal medyada Ati242’nin şarkısıyla video paylaşan @candogans isimli gencin, ünlü sanatçıya benzerliği viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda çıkardığı yeni albümüyle hayranlarından beğeni toplayan Ati’nin "İtaly Forma" şarkısı TikTok’ta epey bir viral oldu ve dinleyicileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir hayranı ise bu şarkı eşliğinde video paylaşınca olanlar oldu. Gencin Ati’ye benzerliği yorum yağmuruna tutuldu.
Video için👇🎥
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın