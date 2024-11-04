Bir Hayranının Rapçi Ati242’ye Benzerliği Goygoycuların Diline Düştü!

Batman Belediye Başkanı ve DEM Partililer, Polis Barikatına Dayandı: Yaşanan Arbedede 2 Kişi Gözaltına Alındı

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