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Bir Hayranının Rapçi Ati242’ye Benzerliği Goygoycuların Diline Düştü!

Bir Hayranının Rapçi Ati242’ye Benzerliği Goygoycuların Diline Düştü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 00:18

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Sosyal medyada Ati242’nin şarkısıyla video paylaşan @candogans isimli gencin, ünlü sanatçıya benzerliği viral oldu.

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Son zamanlarda çıkardığı yeni albümüyle hayranlarından beğeni toplayan Ati’nin "İtaly Forma" şarkısı TikTok’ta epey bir viral oldu ve dinleyicileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Son zamanlarda çıkardığı yeni albümüyle hayranlarından beğeni toplayan Ati’nin "İtaly Forma" şarkısı TikTok’ta epey bir viral oldu ve dinleyicileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Bir hayranı ise bu şarkı eşliğinde video paylaşınca olanlar oldu. Gencin Ati’ye benzerliği yorum yağmuruna tutuldu.

Bir hayranı ise bu şarkı eşliğinde video paylaşınca olanlar oldu. Gencin Ati’ye benzerliği yorum yağmuruna tutuldu.

Video için👇🎥

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