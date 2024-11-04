Kızının "Doruk" İsimli Arkadaşından Bahsetmesi Babasına Ufak Çaplı Kalp Krizi Geçirtti

Minik kızının ağzından erkek ismi duyan bir baba, tepkisiyle sosyal medyada gülümsetti. Küçük kız, Doruk isimli bir arkadaşından bahsedince, baba şaşkınlıkla “Doruk kim?” diyerek hemen sorguya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baba, kızına şakayla karışık “Erkek arkadaşın olmamalı” uyarısında bulunurken, minik kız arkadaşını savunmaktan geri kalmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızının “Ben Doruk’la oynamak istiyorum!” demesi üzerine baba, “Doruk için babana asilik mi yapıyorsun?” diye sordu. Minik kızın verdiği cevap ise izleyenleri kahkahaya boğdu.
İşte o anlar👇🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın