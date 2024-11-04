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Kızının "Doruk" İsimli Arkadaşından Bahsetmesi Babasına Ufak Çaplı Kalp Krizi Geçirtti

Kızının "Doruk" İsimli Arkadaşından Bahsetmesi Babasına Ufak Çaplı Kalp Krizi Geçirtti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 22:15

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Minik kızının ağzından erkek ismi duyan bir baba, tepkisiyle sosyal medyada gülümsetti. Küçük kız, Doruk isimli bir arkadaşından bahsedince, baba şaşkınlıkla “Doruk kim?” diyerek hemen sorguya başladı.

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Baba, kızına şakayla karışık “Erkek arkadaşın olmamalı” uyarısında bulunurken, minik kız arkadaşını savunmaktan geri kalmadı.

Baba, kızına şakayla karışık “Erkek arkadaşın olmamalı” uyarısında bulunurken, minik kız arkadaşını savunmaktan geri kalmadı.

Kızının “Ben Doruk’la oynamak istiyorum!” demesi üzerine baba, “Doruk için babana asilik mi yapıyorsun?” diye sordu. Minik kızın verdiği cevap ise izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kızının “Ben Doruk’la oynamak istiyorum!” demesi üzerine baba, “Doruk için babana asilik mi yapıyorsun?” diye sordu. Minik kızın verdiği cevap ise izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sevimli kız, “Doruk sana asilik yapar” diyerek arkadaşını sonuna kadar savundu.

İşte o anlar👇🎥

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