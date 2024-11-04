Kedinin Mülk Edinme Hızı Kahkahalara Boğdu: Kadının Arabasının Üzerinden İnmeyip Bir de Pati Attı

Sevimli kedinin, bir kadının arabasının üzerinden inmeyerek işe geç kalmasına neden olması sosyal medyada kahkahalara neden oldu.
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"Mülk edinme hızı" ile dikkat çeken tatlı kedi, kadın araç sahibinin tüm çabalarına rağmen bir türlü arabadan inmedi.
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Kedi, aracı sahiplenme konusunda öyle kararlıydı ki bir de aracın sahibine pati atarak karşılık verdi. Patili dost, o anlarda yaptığı komik hamlelerle izleyenleri kahkahalara boğdu.
O anlar için👇🎥
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bugün kedi elimi tırmaladı zaten ya
Kedinin güzelliği de o biçimmiş. Küçük aslan canım benim. :)