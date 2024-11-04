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Kedinin Mülk Edinme Hızı Kahkahalara Boğdu: Kadının Arabasının Üzerinden İnmeyip Bir de Pati Attı

Kedinin Mülk Edinme Hızı Kahkahalara Boğdu: Kadının Arabasının Üzerinden İnmeyip Bir de Pati Attı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 21:10

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Sevimli kedinin, bir kadının arabasının üzerinden inmeyerek işe geç kalmasına neden olması sosyal medyada kahkahalara neden oldu.

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"Mülk edinme hızı" ile dikkat çeken tatlı kedi, kadın araç sahibinin tüm çabalarına rağmen bir türlü arabadan inmedi.

"Mülk edinme hızı" ile dikkat çeken tatlı kedi, kadın araç sahibinin tüm çabalarına rağmen bir türlü arabadan inmedi.

Kedi, aracı sahiplenme konusunda öyle kararlıydı ki bir de aracın sahibine pati atarak karşılık verdi. Patili dost, o anlarda yaptığı komik hamlelerle izleyenleri kahkahalara boğdu.

Kedi, aracı sahiplenme konusunda öyle kararlıydı ki bir de aracın sahibine pati atarak karşılık verdi. Patili dost, o anlarda yaptığı komik hamlelerle izleyenleri kahkahalara boğdu.

O anlar için👇🎥

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matchless

bugün kedi elimi tırmaladı zaten ya

Cübbeli Palpatine Hoca

Kedinin güzelliği de o biçimmiş. Küçük aslan canım benim. :)