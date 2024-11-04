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Minik Mavi’nin Babasına Maç Sırasındaki Sevimli Soruları Gülümsetti: "Bu Takımlar Var Gerçekte Değil mi?"

Minik Mavi’nin Babasına Maç Sırasındaki Sevimli Soruları Gülümsetti: "Bu Takımlar Var Gerçekte Değil mi?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 17:49

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İçerik üreticisi Caner Yıldırım'ın kızı Mavi, babasıyla maç izlerken sorduğu eğlenceli sorularla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Caner Yıldırım'ın kaydettiği bu anlar, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni aldı.

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Maç sırasında "Bu takımlar gerçekte var değil mi?" ve "Real Madrid sizin arkadaşınız mı?" gibi içten ve yaratıcı sorularıyla izleyenleri gülümseten minik Mavi, sempatik tavırlarıyla herkesin kalbini kazandı.

Maç sırasında "Bu takımlar gerçekte var değil mi?" ve "Real Madrid sizin arkadaşınız mı?" gibi içten ve yaratıcı sorularıyla izleyenleri gülümseten minik Mavi, sempatik tavırlarıyla herkesin kalbini kazandı.

Caner Yıldırım ve Gamze Erçel’in tatlı kızları Mavi’nin babasıyla geçirdiği bu sıcak anlar, sosyal medyada izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

Caner Yıldırım ve Gamze Erçel’in tatlı kızları Mavi’nin babasıyla geçirdiği bu sıcak anlar, sosyal medyada izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

İşte o anlar👇

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