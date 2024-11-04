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TikTok Bağımlısı Gencin Sistemi Görenleri Hayrete Düşürdü! Görüntüyü Projeksiyonla Tavana Yansıttı

TikTok Bağımlısı Gencin Sistemi Görenleri Hayrete Düşürdü! Görüntüyü Projeksiyonla Tavana Yansıttı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
04.11.2024 - 14:22

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Sosyal medya platformu TikTok'ta uzun süre vakit geçirdiğini söyleyen bir genç, cep telefonunun projeksiyon özelliğini kullanarak görüntüleri tavana yansıttı. O anları kayda alan genç, 'TikTok bağımlılığımın geldiği son nokta.' notunu düştü.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'atakanella' adıyla paylaşım yapan genç, projeksiyonlu cep telefonuyla video izledi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'atakanella' adıyla paylaşım yapan genç, projeksiyonlu cep telefonuyla video izledi.

Yatağının üzerine uzanarak tavandan TikTok izlediği anları kayda alan genç videoya "TikTok bağımlılığımın geldiği son nokta." notunu düştü.

Yatağının üzerine uzanarak tavandan TikTok izlediği anları kayda alan genç videoya "TikTok bağımlılığımın geldiği son nokta." notunu düştü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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