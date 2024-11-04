TikTok Bağımlısı Gencin Sistemi Görenleri Hayrete Düşürdü! Görüntüyü Projeksiyonla Tavana Yansıttı

Sosyal medya platformu TikTok'ta uzun süre vakit geçirdiğini söyleyen bir genç, cep telefonunun projeksiyon özelliğini kullanarak görüntüleri tavana yansıttı. O anları kayda alan genç, 'TikTok bağımlılığımın geldiği son nokta.' notunu düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya platformu TikTok'ta 'atakanella' adıyla paylaşım yapan genç, projeksiyonlu cep telefonuyla video izledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yatağının üzerine uzanarak tavandan TikTok izlediği anları kayda alan genç videoya "TikTok bağımlılığımın geldiği son nokta." notunu düştü.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın