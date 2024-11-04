Karavan Hırsızı Suçüstü Yakalandı! Araç Sahibi Tarafından Kayda Alındı

Robotlar ve Köpeklerin Savaşı Başladı: Yolda Bir Robotla Karşılaşan Köpeğin Verdiği Tepki Güldürdü

Uyku Odasından Kuaföre Kadar Her Şeyi Olan Ofisi Görünce Orada Çalışmak İsteyeceksiniz