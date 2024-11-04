Karavan Hırsızı Suçüstü Yakalandı! Araç Sahibi Tarafından Kayda Alındı

Bursa'da park halindeki karavanından sesler geldiğini fark eden araç sahibi kadın, kontrol için gittiği karavanda hırsızla karşı karşıya geldi. Rahat tavırlarla araç sahibinden uzaklaşan yabancı uyruklu hırsızı yakalama çalışmaları sürüyor.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karavanından sesler geldiğini fark eden bir kadın, aracın içerisinden çıkan bir hırsızı kayda aldı.
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Kayda alındığını anlayan yabancı uyruklu hırsız, rahat adımlarla çıktığı karavandan yürüyerek uzaklaştı. Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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