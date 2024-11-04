Çin'de Trafik Tartışması Sırasında Tarafların Temas Etmeden "Dayak Yemesi" Gündem Oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. İki sürücünün tartıştığı anların kaydedildiği görüntülerde tarafların birbirlerine fiziksel temas etmekten kaçınarak yere düştükleri dikkat çekiyor. Kullanıcının iddiasına göre ülkedeki ağır yaptırımlar nedeniyle sürücüler en küçük bir temas durumunda 'mağdur' rolüne bürünüp karşı tarafı suçlayabiliyor.

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