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Çin'de Trafik Tartışması Sırasında Tarafların Temas Etmeden "Dayak Yemesi" Gündem Oldu

Çin'de Trafik Tartışması Sırasında Tarafların Temas Etmeden "Dayak Yemesi" Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 12:39

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. İki sürücünün tartıştığı anların kaydedildiği görüntülerde tarafların birbirlerine fiziksel temas etmekten kaçınarak yere düştükleri dikkat çekiyor. Kullanıcının iddiasına göre ülkedeki ağır yaptırımlar nedeniyle sürücüler en küçük bir temas durumunda 'mağdur' rolüne bürünüp karşı tarafı suçlayabiliyor.

Buyrun izliyoruz 👇

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

İşte o video:

Kimi olayın kurgu olabileceğini savunurken, kimi ise komik benzetlemeler yaptı:

Kimi olayın kurgu olabileceğini savunurken, kimi ise komik benzetlemeler yaptı:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Olayın gerçek olmadığını düşünenler de var.

Olayın gerçek olmadığını düşünenler de var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ömer

Faul görmek için kendini yere atan futbolcular gibi 😅😅

Nil

Çiftleşme dansı mı bu, Hint yapımı filmler gibi oyunculuk 0 😄

Art Mimari

ikiside futbolcu penaltı bekliyorlar.Bu iş vara gider