Çin'de Trafik Tartışması Sırasında Tarafların Temas Etmeden "Dayak Yemesi" Gündem Oldu
Çin'de Trafik Tartışması Sırasında Tarafların Temas Etmeden "Dayak Yemesi" Gündem Oldu
Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. İki sürücünün tartıştığı anların kaydedildiği görüntülerde tarafların birbirlerine fiziksel temas etmekten kaçınarak yere düştükleri dikkat çekiyor. Kullanıcının iddiasına göre ülkedeki ağır yaptırımlar nedeniyle sürücüler en küçük bir temas durumunda 'mağdur' rolüne bürünüp karşı tarafı suçlayabiliyor.
Buyrun izliyoruz 👇
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Paylaşım şöyle;
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İşte o video:
Kimi olayın kurgu olabileceğini savunurken, kimi ise komik benzetlemeler yaptı:
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Olayın gerçek olmadığını düşünenler de var.
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Faul görmek için kendini yere atan futbolcular gibi 😅😅
Çiftleşme dansı mı bu, Hint yapımı filmler gibi oyunculuk 0 😄
ikiside futbolcu penaltı bekliyorlar.Bu iş vara gider