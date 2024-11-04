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Boşanma Sürecinde Çocuğu İsteyen Babaya Annenin Yaptığı Taktik Sosyal Medyada Tartışmalara Yol Açtı

Boşanma Sürecinde Çocuğu İsteyen Babaya Annenin Yaptığı Taktik Sosyal Medyada Tartışmalara Yol Açtı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 09:07

Boşanma süreçleri zorlu ve duygusal açıdan karmaşık olabilir.  Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı hikaye bu sürecin getirdiği gerilimleri bir kez daha gözler önüne serdi. Bir Twitter kullanıcısı arkadaşının boşanma sürecinde yaşadığı ilginç bir durumu paylaştı.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve anneleri haklı bulanlar ile çocuklara travma yaşatıldığını düşünenler arasında tartışmalara yol açtı. Buyrun izliyoruz:

Bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve anneleri haklı bulanlar ile çocuklara travma yaşatıldığını düşünenler arasında tartışmalara yol açtı. Buyrun izliyoruz:
twitter.com

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