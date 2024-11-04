Boşanma Sürecinde Çocuğu İsteyen Babaya Annenin Yaptığı Taktik Sosyal Medyada Tartışmalara Yol Açtı
Boşanma Sürecinde Çocuğu İsteyen Babaya Annenin Yaptığı Taktik Sosyal Medyada Tartışmalara Yol Açtı
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Paylaşım şöyle;
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Bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve anneleri haklı bulanlar ile çocuklara travma yaşatıldığını düşünenler arasında tartışmalara yol açtı. Buyrun izliyoruz:
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