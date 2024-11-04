Boşanma Sürecinde Çocuğu İsteyen Babaya Annenin Yaptığı Taktik Sosyal Medyada Tartışmalara Yol Açtı

Boşanma süreçleri zorlu ve duygusal açıdan karmaşık olabilir. Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı hikaye bu sürecin getirdiği gerilimleri bir kez daha gözler önüne serdi. Bir Twitter kullanıcısı arkadaşının boşanma sürecinde yaşadığı ilginç bir durumu paylaştı.