Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Oğlunun Rehberlik Hocasına Mesaj Atıp Psikoloğu Bedavaya Getirmeye Çalışan Veli

Oğlunun Rehberlik Hocasına Mesaj Atıp Psikoloğu Bedavaya Getirmeye Çalışan Veli

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 15:41

Malum psikologların seans ücretleri aldı başını gitti. Bir veli de çareyi çocuğunun rehber hocasında buldu.

Buyrun izliyoruz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Twitter'da (X) bir öğretmen, WhatsApp durumunda paylaştığı fotoğrafa bir velisinden gelen mesajı yayınladı.

Twitter'da (X) bir öğretmen, WhatsApp durumunda paylaştığı fotoğrafa bir velisinden gelen mesajı yayınladı.
twitter.com

Psikolog seans ücretlerinin fazlalığı belli ki kimimizi alternatif yollara başvurmaya itmiş.😂

Psikolog seans ücretlerinin fazlalığı belli ki kimimizi alternatif yollara başvurmaya itmiş.😂

Twitter ahalisinden yorumlar da gecikmedi tabi:

Twitter ahalisinden yorumlar da gecikmedi tabi:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın