Oğlunun Rehberlik Hocasına Mesaj Atıp Psikoloğu Bedavaya Getirmeye Çalışan Veli
Oğlunun Rehberlik Hocasına Mesaj Atıp Psikoloğu Bedavaya Getirmeye Çalışan Veli
Malum psikologların seans ücretleri aldı başını gitti. Bir veli de çareyi çocuğunun rehber hocasında buldu.
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Twitter'da (X) bir öğretmen, WhatsApp durumunda paylaştığı fotoğrafa bir velisinden gelen mesajı yayınladı.
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Psikolog seans ücretlerinin fazlalığı belli ki kimimizi alternatif yollara başvurmaya itmiş.😂
Twitter ahalisinden yorumlar da gecikmedi tabi:
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