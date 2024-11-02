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Gece Süpürge Açan Komşusuna Mesaj Attığına Pişman Olan Öğretmenin Başına Gelenler

Gece Süpürge Açan Komşusuna Mesaj Attığına Pişman Olan Öğretmenin Başına Gelenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 09:00

İyi komşu şanstır. Buyrun ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız 👇

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Twitter'da paylaşılan bir gönderi gündem oldu. İki komşu arasındaki tartışma yorumları da beraberinde getirdi. Önce tartışmaya bakalım:

Twitter'da paylaşılan bir gönderi gündem oldu. İki komşu arasındaki tartışma yorumları da beraberinde getirdi. Önce tartışmaya bakalım:
twitter.com

İşte gelen yorumlar:

İşte gelen yorumlar:
twitter.com

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twitter.com

Bu anı bekliyormuş.

Bu anı bekliyormuş.
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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Deccalden hallice.

Deccalden hallice.
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