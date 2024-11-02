Gece Süpürge Açan Komşusuna Mesaj Attığına Pişman Olan Öğretmenin Başına Gelenler
Gece Süpürge Açan Komşusuna Mesaj Attığına Pişman Olan Öğretmenin Başına Gelenler
İyi komşu şanstır. Buyrun ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız 👇
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Twitter'da paylaşılan bir gönderi gündem oldu. İki komşu arasındaki tartışma yorumları da beraberinde getirdi. Önce tartışmaya bakalım:
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İşte gelen yorumlar:
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Bu anı bekliyormuş.
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Deccalden hallice.
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