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Johnny Depp'e Meydan Okuyan Enişte! Ablasını Eleştirirken Beklemediği Tepkiler Alan Kadın

Johnny Depp'e Meydan Okuyan Enişte! Ablasını Eleştirirken Beklemediği Tepkiler Alan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2024 - 11:46

Sosyal medya kullanıcıları bir Twitter gönderisiyle Johnny Depp'in yakışıklılığına dair farklı görüşlerini paylaştı.

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Bir kullanıcı, "Evlilik çok garip bir müessese gerçekten. Ablam, eniştemin Johnny Depp'ten daha yakışıklı olduğunu iddia etti az önce." şeklinde bir tweet paylaştı.

Bir kullanıcı, "Evlilik çok garip bir müessese gerçekten. Ablam, eniştemin Johnny Depp'ten daha yakışıklı olduğunu iddia etti az önce." şeklinde bir tweet paylaştı.
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Beklenmedik bir şekilde birçok takipçi ablasını destekledi.

Beklenmedik bir şekilde birçok takipçi ablasını destekledi.
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Aşkın gözü kördür diyenler de var tabi.

Aşkın gözü kördür diyenler de var tabi.
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