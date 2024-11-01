Johnny Depp'e Meydan Okuyan Enişte! Ablasını Eleştirirken Beklemediği Tepkiler Alan Kadın
Johnny Depp'e Meydan Okuyan Enişte! Ablasını Eleştirirken Beklemediği Tepkiler Alan Kadın
Sosyal medya kullanıcıları bir Twitter gönderisiyle Johnny Depp'in yakışıklılığına dair farklı görüşlerini paylaştı.
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Bir kullanıcı, "Evlilik çok garip bir müessese gerçekten. Ablam, eniştemin Johnny Depp'ten daha yakışıklı olduğunu iddia etti az önce." şeklinde bir tweet paylaştı.
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Beklenmedik bir şekilde birçok takipçi ablasını destekledi.
Aşkın gözü kördür diyenler de var tabi.
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