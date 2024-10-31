Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Gerginlik Seviyelerini Mizahi Dille Özetleyen Twitter Kullanıcıları

Gerginlik Seviyelerini Mizahi Dille Özetleyen Twitter Kullanıcıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 23:55

Son dönemde hepimizin gerginlik seviyeleri tavan yaptı! Twitter kullanıcıları da 'Gerginlik seviyeniz ne durumda?' sorusuna birbirinden komik yanıtlarla hem dertlerini paylaştı hem de yüzümüzü güldürdü.

 Buyrun sizi şöyle içeriğimize alalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güzel ülkemizde gündem her zaman sıcak; öyle ki huzurlu anlar bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Gözlerimiz hep ekranlarda, kulaklarımız ise her an bir başka skandala açık.

Güzel ülkemizde gündem her zaman sıcak; öyle ki huzurlu anlar bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Gözlerimiz hep ekranlarda, kulaklarımız ise her an bir başka skandala açık.

Haliyle gergin modda takılmak artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Bir de üstüne özel hayatımızdaki sorunlar eklenince, kaşlarımızı çatmadan duramaz olduk.

Haliyle gergin modda takılmak artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Bir de üstüne özel hayatımızdaki sorunlar eklenince, kaşlarımızı çatmadan duramaz olduk.

Ama belki de gerginliğimizi mizah yoluyla aşmanın zamanı gelmiştir! İşte gerginlik seviyelerimizi eğlenceli bir dille özetleyen Twitter kullanıcıları👇

Ama belki de gerginliğimizi mizah yoluyla aşmanın zamanı gelmiştir! İşte gerginlik seviyelerimizi eğlenceli bir dille özetleyen Twitter kullanıcıları👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın