Gerginlik Seviyelerini Mizahi Dille Özetleyen Twitter Kullanıcıları

Son dönemde hepimizin gerginlik seviyeleri tavan yaptı! Twitter kullanıcıları da 'Gerginlik seviyeniz ne durumda?' sorusuna birbirinden komik yanıtlarla hem dertlerini paylaştı hem de yüzümüzü güldürdü.

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