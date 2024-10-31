Gerginlik Seviyelerini Mizahi Dille Özetleyen Twitter Kullanıcıları
Gerginlik Seviyelerini Mizahi Dille Özetleyen Twitter Kullanıcıları
Son dönemde hepimizin gerginlik seviyeleri tavan yaptı! Twitter kullanıcıları da 'Gerginlik seviyeniz ne durumda?' sorusuna birbirinden komik yanıtlarla hem dertlerini paylaştı hem de yüzümüzü güldürdü.
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Güzel ülkemizde gündem her zaman sıcak; öyle ki huzurlu anlar bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Gözlerimiz hep ekranlarda, kulaklarımız ise her an bir başka skandala açık.
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Haliyle gergin modda takılmak artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Bir de üstüne özel hayatımızdaki sorunlar eklenince, kaşlarımızı çatmadan duramaz olduk.
Ama belki de gerginliğimizi mizah yoluyla aşmanın zamanı gelmiştir! İşte gerginlik seviyelerimizi eğlenceli bir dille özetleyen Twitter kullanıcıları👇
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