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Cerrah Kardeşin Ablasının Başarısını Anlattığı Tweeti Tepki Çekti

Cerrah Kardeşin Ablasının Başarısını Anlattığı Tweeti Tepki Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 20:56

Bir Twitter kullanıcısı, çocukluk dönemindeki akademik başarılarının ardından, cerrah olarak kariyer yaparken ablasının farklı bir yolda ilerleyip pilates stüdyosu açtığını ve kendisinden daha iyi bir gelir sağladığını anlattı. Genç kadının paylaşımı tepki çekti. 

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Doktorların az kazandığını biliyoruz. Birçok kişi kariyerini bırakarak alternatif mesleklere yönelerek güzel gelir elde ediyor. Twitter'da da bir kullanıcı ablasının mesleğini bırakarak kendisinden daha iyi bir gelir elde ettiğini anlattı. Ancak üslubu Twitter kullanıcılarından tepki çekti.

Doktorların az kazandığını biliyoruz. Birçok kişi kariyerini bırakarak alternatif mesleklere yönelerek güzel gelir elde ediyor. Twitter'da da bir kullanıcı ablasının mesleğini bırakarak kendisinden daha iyi bir gelir elde ettiğini anlattı. Ancak üslubu Twitter kullanıcılarından tepki çekti.

İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com

Ve gelen yorumlar:

Ve gelen yorumlar:
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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