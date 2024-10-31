Cerrah Kardeşin Ablasının Başarısını Anlattığı Tweeti Tepki Çekti

Bir Twitter kullanıcısı, çocukluk dönemindeki akademik başarılarının ardından, cerrah olarak kariyer yaparken ablasının farklı bir yolda ilerleyip pilates stüdyosu açtığını ve kendisinden daha iyi bir gelir sağladığını anlattı. Genç kadının paylaşımı tepki çekti.

Buyrun izliyoruz 👇