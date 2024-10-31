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Yan Masada Boşanma Konuşmalarına Kulak Misafiri Olan Bir Adamın Duyduğu Şok Edici Hikaye

Yan Masada Boşanma Konuşmalarına Kulak Misafiri Olan Bir Adamın Duyduğu Şok Edici Hikaye

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 16:15

Bir Twitter kullanıcısı kafede yan masada bir kadının avukatıyla olan diyaloglarına kulak misafiri oldu. Duyduklarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Aldatılan kadının şerrinden korkmak gerek. Twitter'da bir kullanıcının şahit oldukları da bunun en güzel kanıtı.

Aldatılan kadının şerrinden korkmak gerek. Twitter'da bir kullanıcının şahit oldukları da bunun en güzel kanıtı.

@heroqlatez isimli kullanıcı kafede oturduğu sırada yan masada bir kadının boşanma süreci hakkında avukatıyla yaptığı konuşmalara kulak misafiri oldu. Duyduklarını da Twitter'da flood şeklinde paylaştı.

@heroqlatez isimli kullanıcı kafede oturduğu sırada yan masada bir kadının boşanma süreci hakkında avukatıyla yaptığı konuşmalara kulak misafiri oldu. Duyduklarını da Twitter'da flood şeklinde paylaştı.

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twitter.com

Paylaşıma yorumlar da gecikmedi tabii:

Paylaşıma yorumlar da gecikmedi tabii:
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