Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Oğlunun İçeceğini Alkol Zanneden Anneden Gülümseten WhatsApp Mesajı

Oğlunun İçeceğini Alkol Zanneden Anneden Gülümseten WhatsApp Mesajı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 15:41

Bir Twitter (X) kullanıcısı annesiyle olan WhatsApp mesajlarını paylaşarak Annesinin sade sodaları alkol sanmasıyla ilgili komik bir anısını takipçileriyle paylaştI.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Annelerimiz bizim canımız. Bazen yanlış anlaşılmalar tatlı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu örnekteki gibi:

Annelerimiz bizim canımız. Bazen yanlış anlaşılmalar tatlı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu örnekteki gibi:

@mrtsanlii isimli kullanıcı annesiyle olan WhatsApp mesajlarını paylaşarak tatlı sitemini paylaştı. Annesi oğlunun fotoğrafındaki sodayı alkol sanınca şöyle bir mesaj atmış:

@mrtsanlii isimli kullanıcı annesiyle olan WhatsApp mesajlarını paylaşarak tatlı sitemini paylaştı. Annesi oğlunun fotoğrafındaki sodayı alkol sanınca şöyle bir mesaj atmış:
twitter.com

İşte o fotoğraftaki ortalığı karıştıran içecek👇

İşte o fotoğraftaki ortalığı karıştıran içecek👇

Paylaşıma kısa sürede yorumlar da geldi:

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın