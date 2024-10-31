Oğlunun İçeceğini Alkol Zanneden Anneden Gülümseten WhatsApp Mesajı
Oğlunun İçeceğini Alkol Zanneden Anneden Gülümseten WhatsApp Mesajı
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Annelerimiz bizim canımız. Bazen yanlış anlaşılmalar tatlı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu örnekteki gibi:
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@mrtsanlii isimli kullanıcı annesiyle olan WhatsApp mesajlarını paylaşarak tatlı sitemini paylaştı. Annesi oğlunun fotoğrafındaki sodayı alkol sanınca şöyle bir mesaj atmış:
İşte o fotoğraftaki ortalığı karıştıran içecek👇
Paylaşıma kısa sürede yorumlar da geldi:
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