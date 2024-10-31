İstemeden Hamile Kaldığını Söyleme Testi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Çocuk sahibi olmak büyük sorumluluk... Kimi çiftler bu sorumluluğu almak için planlar yaparken kimi çiftler de istemeden bu yola girebiliyor. Bir X kullanıcısı da sevgilinin kocalığa aday olup olmadığını anlamak için bunu bir test olarak söyleme fikrini savundu.