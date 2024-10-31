İstemeden Hamile Kaldığını Söyleme Testi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
İstemeden Hamile Kaldığını Söyleme Testi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Çocuk sahibi olmak büyük sorumluluk... Kimi çiftler bu sorumluluğu almak için planlar yaparken kimi çiftler de istemeden bu yola girebiliyor. Bir X kullanıcısı da sevgilinin kocalığa aday olup olmadığını anlamak için bunu bir test olarak söyleme fikrini savundu.
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Paylaşım şöyle;
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Bunun gerçek bir çıkarım olduğunu da ekledi.
Bunu deneyip onaylayanlar da var.
Testi anlamayanlar da...
Testi geçen bir başka sevgili
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Katılmayanlar da oldu.
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