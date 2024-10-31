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İstemeden Hamile Kaldığını Söyleme Testi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

İstemeden Hamile Kaldığını Söyleme Testi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.10.2024 - 15:33

Çocuk sahibi olmak büyük sorumluluk... Kimi çiftler bu sorumluluğu almak için planlar yaparken kimi çiftler de istemeden bu yola girebiliyor. Bir X kullanıcısı da sevgilinin kocalığa aday olup olmadığını anlamak için bunu bir test olarak söyleme fikrini savundu.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Bunun gerçek bir çıkarım olduğunu da ekledi.

Bunun gerçek bir çıkarım olduğunu da ekledi.

Bunu deneyip onaylayanlar da var.

Bunu deneyip onaylayanlar da var.
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Testi anlamayanlar da...

Testi anlamayanlar da...
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Testi geçen bir başka sevgili

Testi geçen bir başka sevgili
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Katılmayanlar da oldu.

Katılmayanlar da oldu.
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