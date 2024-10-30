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Kiralık Daire İlanındaki İlginç Detay Sosyal Medyada Viral Oldu: Teras Ortak Kullanım ve Yanında Köpek!

Kiralık Daire İlanındaki İlginç Detay Sosyal Medyada Viral Oldu: Teras Ortak Kullanım ve Yanında Köpek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 01:34

Sosyal medyada viral olan bir kiralık ev ilanı içerdiği ilginç detaylarla dikkat çekti. Uyguna kiralık ev bulmak git gide zorlaştığı şu günlerde bir kiralık ev ilanı sosyal meydada gündem oldu.

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Kiralık ev bulmak isteyenlerin uğrak adresi olan online kiralık ev ilan sitelerinde bu kez bir ev ilanı alışılmışın dışında bir detay sunarak dikkatleri üzerine çekti. İlanda 1 + 1 teras katı dairenin 9 bin TL'ye kiralandığı ve terasta bir köpek bulunduğu ifade ediliyor.

Kiralık ev bulmak isteyenlerin uğrak adresi olan online kiralık ev ilan sitelerinde bu kez bir ev ilanı alışılmışın dışında bir detay sunarak dikkatleri üzerine çekti. İlanda 1 + 1 teras katı dairenin 9 bin TL'ye kiralandığı ve terasta bir köpek bulunduğu ifade ediliyor.

İlan, “Teras ortak kullanım alanı ve köpek bulunmaktadır, rahatsız olmayan kişiler kullanabilir” ifadesiyle paylaşıldı.

İlan, “Teras ortak kullanım alanı ve köpek bulunmaktadır, rahatsız olmayan kişiler kullanabilir” ifadesiyle paylaşıldı.

Açıklamada, teras girişlerinin farklı olduğu ve bina aile binası olduğu vurgulanırken, “Lütfen açıklamayı okumadan aramayın” uyarısında bulunulması dikkat çekti.

Açıklamada, teras girişlerinin farklı olduğu ve bina aile binası olduğu vurgulanırken, “Lütfen açıklamayı okumadan aramayın” uyarısında bulunulması dikkat çekti.

Instagram'da @cemlikvlg isimli kullanıcı da ilanı şöyle editledi:

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