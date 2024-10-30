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Stajyer Doktorların Maaş Beklentileri Dudak Uçuklattı: 150 Binden 600 Bine Kadar Talep Var

Stajyer Doktorların Maaş Beklentileri Dudak Uçuklattı: 150 Binden 600 Bine Kadar Talep Var

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 18:48

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Doktorluk en kutsal mesleklerden biri olarak kabul edilirken, stajyer doktorlara ne uzmanlık yapmak istedikleri ve maaş beklentileri soruldu.

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Stajyer doktorların en düşük maaş beklentisi 150 bin TL olarak ifade edilirken, uzmanlık alanına göre 500-600 bin TL maaş talep edenler de oldu.

Stajyer doktorların en düşük maaş beklentisi 150 bin TL olarak ifade edilirken, uzmanlık alanına göre 500-600 bin TL maaş talep edenler de oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce izlenme ve yorum aldı. Kullanıcılar arasında hem destekleyen hem de eleştiren yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce izlenme ve yorum aldı. Kullanıcılar arasında hem destekleyen hem de eleştiren yorumlar yapıldı.

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