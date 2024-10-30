Stajyer Doktorların Maaş Beklentileri Dudak Uçuklattı: 150 Binden 600 Bine Kadar Talep Var

Doktorluk en kutsal mesleklerden biri olarak kabul edilirken, stajyer doktorlara ne uzmanlık yapmak istedikleri ve maaş beklentileri soruldu.
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Stajyer doktorların en düşük maaş beklentisi 150 bin TL olarak ifade edilirken, uzmanlık alanına göre 500-600 bin TL maaş talep edenler de oldu.
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Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce izlenme ve yorum aldı. Kullanıcılar arasında hem destekleyen hem de eleştiren yorumlar yapıldı.
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