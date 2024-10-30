Çin’deki Evlilik Pazarı, Genç Kızı Şaşkına Çevirdi: Aileler Çocukları İçin Resmen Stant Açmış!

Çin’de video çeken bir vatandaş, ailelerin çocukları için eş aradığı “evlilik pazarı”na tanık olunca şaşkına döndü. Genç kız, o anları takipçileriyle paylaştı.
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Genç kızın alattığına göre, ailelerin, evlenmeleri için çocuklarının bilgilerini kağıtlara yazarak ilan verdiği bu pazar, özellikle 27 yaşını geçmiş kızlar ve 30 yaşını geçen erkekler için önemli bir buluşma noktası olarak biliniyor.
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Gördüklerini kaydeden genç kız, videoda yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, izleyenlerin aklında “Türkiye’de böyle bir pazar olsa nasıl karşılanırdı?” sorusu yer etti.
İşte o pazar 👇🎥
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