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Bağdat Caddesi'nde Bikini ile Yürüdüğü İçin Gözaltına Alınan Melisa Aydınalp'ten İstanbul Sözleşmesi Eylemi

Bağdat Caddesi'nde Bikini ile Yürüdüğü İçin Gözaltına Alınan Melisa Aydınalp'ten İstanbul Sözleşmesi Eylemi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
29.10.2024 - 17:36 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 17:38

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Melisa Aydınalp'i Bağdat Caddesi'nde bikini ile yürüdüğü için gözaltına alınması olayı ile hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi o olayın ardından pek çok programda kadınların özgürce giyinemediklerini, bu sebeple bu konuya dikkat çekmek istediğini dile getirmişti.

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Kendisi bu sefer de bir arkadaşı ile birlikte "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazılı pankartla sokağa çıktı.

Kendisi bu sefer de bir arkadaşı ile birlikte "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazılı pankartla sokağa çıktı.

Eylemini bikini ile gerçekleştiren Melisa Aydınalp yine kadınların kıyafet özgürlüğü konusuna vurgu yaptı.

Eylemini bikini ile gerçekleştiren Melisa Aydınalp yine kadınların kıyafet özgürlüğü konusuna vurgu yaptı.

İşte o eylem;

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