Bağdat Caddesi'nde Bikini ile Yürüdüğü İçin Gözaltına Alınan Melisa Aydınalp'ten İstanbul Sözleşmesi Eylemi

Melisa Aydınalp'i Bağdat Caddesi'nde bikini ile yürüdüğü için gözaltına alınması olayı ile hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi o olayın ardından pek çok programda kadınların özgürce giyinemediklerini, bu sebeple bu konuya dikkat çekmek istediğini dile getirmişti.
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Kendisi bu sefer de bir arkadaşı ile birlikte "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazılı pankartla sokağa çıktı.
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Eylemini bikini ile gerçekleştiren Melisa Aydınalp yine kadınların kıyafet özgürlüğü konusuna vurgu yaptı.
İşte o eylem;
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