Bağdat Caddesi'nde Bikini ile Yürüdüğü İçin Gözaltına Alınan Melisa Aydınalp'ten İstanbul Sözleşmesi Eylemi

Melisa Aydınalp'i Bağdat Caddesi'nde bikini ile yürüdüğü için gözaltına alınması olayı ile hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi o olayın ardından pek çok programda kadınların özgürce giyinemediklerini, bu sebeple bu konuya dikkat çekmek istediğini dile getirmişti.