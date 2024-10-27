Yaptırdığı İlginç Tırnak Tasarımlarıyla Beynimizi Yakan Sosyal Medya Kullanıcısı Cadılar Bayramı'nı Es Geçmedi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBjTz-...
Yaptırdığı birbirinden ilginç tırnak tasarımlarıyla tanınan 'aspenya' isimli sosyal medya kullanıcısını tanıyor olabilirsiniz. Kendisini olmasa da yaptırdığı tırnak yasarımlarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi yine bir tırnak tasarımıyla şaşkınlık yarattı.
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Cadılar Bayramı'nın gelmesiyle Halloween ruhunu tırnaklarına da taşımak isteyen Aspenya, tırnaklarını bu konseptle yaptırdı.
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Tamamlanması 9 saat süren tırnakların yapımında gerçek sigara külü bile kullanıldı.
İşte o tasarım;
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