Yaptırdığı İlginç Tırnak Tasarımlarıyla Beynimizi Yakan Sosyal Medya Kullanıcısı Cadılar Bayramı'nı Es Geçmedi

Yaptırdığı birbirinden ilginç tırnak tasarımlarıyla tanınan 'aspenya' isimli sosyal medya kullanıcısını tanıyor olabilirsiniz. Kendisini olmasa da yaptırdığı tırnak yasarımlarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi yine bir tırnak tasarımıyla şaşkınlık yarattı.