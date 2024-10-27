Görüş Bildir
Haberler
Video
Yaptırdığı İlginç Tırnak Tasarımlarıyla Beynimizi Yakan Sosyal Medya Kullanıcısı Cadılar Bayramı'nı Es Geçmedi

Yaptırdığı İlginç Tırnak Tasarımlarıyla Beynimizi Yakan Sosyal Medya Kullanıcısı Cadılar Bayramı'nı Es Geçmedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 16:50

İçerik Devam Ediyor

Yaptırdığı birbirinden ilginç tırnak tasarımlarıyla tanınan 'aspenya' isimli sosyal medya kullanıcısını tanıyor olabilirsiniz. Kendisini olmasa da yaptırdığı tırnak yasarımlarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi yine bir tırnak tasarımıyla şaşkınlık yarattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBjTz-...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cadılar Bayramı'nın gelmesiyle Halloween ruhunu tırnaklarına da taşımak isteyen Aspenya, tırnaklarını bu konseptle yaptırdı.

Cadılar Bayramı'nın gelmesiyle Halloween ruhunu tırnaklarına da taşımak isteyen Aspenya, tırnaklarını bu konseptle yaptırdı.

Tamamlanması 9 saat süren tırnakların yapımında gerçek sigara külü bile kullanıldı.

Tamamlanması 9 saat süren tırnakların yapımında gerçek sigara külü bile kullanıldı.

İşte o tasarım;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın