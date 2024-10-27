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Tayland'ın Meşhur Canlı Böceklerinden Deneyen Kadının O Anları İzleyenlerin Midesini Ağzına Getirdi

Tayland'ın Meşhur Canlı Böceklerinden Deneyen Kadının O Anları İzleyenlerin Midesini Ağzına Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 14:25 Son Güncelleme: 27.10.2024 - 14:46

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Her bir ülkenin kendine özgü bir mutfak kültürü ve damak zevki bulunur. Bu kültür ve zevkler, o ülkenin coğrafi konumu, iklimi, tarihi ve sosyal yapısının bir yansımasıdır. Dolayısıyla, her bir mutfak, aslında o ülkenin kendine has bir portresini çizer. Farklı mutfaklar, insanların farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini deneyimleme ve anlama fırsatı sunarken bazen bazı yemeklere anlam vermek herkes için kolay olmayabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_PTfp...
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Tayland'ın meşhur hareket eden böceklerden oluşan yemeğini tadanların videolarını mutlaka görmüşsünüzdür.

Tayland'ın meşhur hareket eden böceklerden oluşan yemeğini tadanların videolarını mutlaka görmüşsünüzdür.

Bir kadın da o meşhur yemeği, böcekler tabaktan kaçmadan yemeye çalıştığı anları paylaştı.

Bir kadın da o meşhur yemeği, böcekler tabaktan kaçmadan yemeye çalıştığı anları paylaştı.

İşte o yemek;

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