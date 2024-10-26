Bir Süre İlkel Bir Kabile ile Yaşayan Gezgin Anlattı: "İnsan Etinin Tadı Neye Benziyor?"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBbjte...
Günümüzde bilim ve teknoloji akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her geçen gün hayatımızı kolaylaştıran yepyeni bir buluşla karşılaşabiliyoruz. Ayrıca artık bu gelişmelere pek çok insan kolaylıkla ulaşabiliyor. Fakat tüm bunların yanında hala ilkel bir hayat süren kabileler de mevcut.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sosyal medya kullanıcısı, bir süre 'insan eti' yedikleri bilinen bir kabileyle yaşayan arkadaşını durumun detaylarını sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun yalnızca savaşların arından yapıldığını belirten gezgin, kabile üyelerinden aldığı bilgiye göre insan etinin tadını da tanımladı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın