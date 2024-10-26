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Bir Süre İlkel Bir Kabile ile Yaşayan Gezgin Anlattı: "İnsan Etinin Tadı Neye Benziyor?"

Bir Süre İlkel Bir Kabile ile Yaşayan Gezgin Anlattı: "İnsan Etinin Tadı Neye Benziyor?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
26.10.2024 - 23:31

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Günümüzde bilim ve teknoloji akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her geçen gün hayatımızı kolaylaştıran yepyeni bir buluşla karşılaşabiliyoruz. Ayrıca artık bu gelişmelere pek çok insan kolaylıkla ulaşabiliyor. Fakat tüm bunların yanında hala ilkel bir hayat süren kabileler de mevcut.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBbjte...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, bir süre 'insan eti' yedikleri bilinen bir kabileyle yaşayan arkadaşını durumun detaylarını sordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, bir süre 'insan eti' yedikleri bilinen bir kabileyle yaşayan arkadaşını durumun detaylarını sordu.

Bunun yalnızca savaşların arından yapıldığını belirten gezgin, kabile üyelerinden aldığı bilgiye göre insan etinin tadını da tanımladı.

Bunun yalnızca savaşların arından yapıldığını belirten gezgin, kabile üyelerinden aldığı bilgiye göre insan etinin tadını da tanımladı.

İşte o video;

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