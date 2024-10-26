Bir Süre İlkel Bir Kabile ile Yaşayan Gezgin Anlattı: "İnsan Etinin Tadı Neye Benziyor?"

Günümüzde bilim ve teknoloji akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her geçen gün hayatımızı kolaylaştıran yepyeni bir buluşla karşılaşabiliyoruz. Ayrıca artık bu gelişmelere pek çok insan kolaylıkla ulaşabiliyor. Fakat tüm bunların yanında hala ilkel bir hayat süren kabileler de mevcut.