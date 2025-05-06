Kızını Okula Pijamayla Bırakan Melis'ten Bastık'ın Yaz Özlemine 6 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Derin Talu
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Seda Bakan
Şevval Şahin
Melis İşiten
Yasemin Şefkatli
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Ece Seçkin
Nazlı Sabancı
Zeynep Bastık
Zeynep Sever Demirel
Nesrin Cavadzade
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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