Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nin Twerk Etkinliği Düzenlemediğini Bir Kez Daha Açıkladı
Üsküdar Belediyesi’nin twerk etkinliği düzenlediğine dair iddialar geçtiğimiz ay gündemdeydi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise böyle bir etkinlik düzenlenmediğini açıklamıştı. Zincir Kıran Kadınlar adlı bisiklet topluluğuna ait bisiklet etkinliği olduğunu dile getirdi. Ancak konu yeniden açılınca Sinem Dedetaş da yeniden twerk etkinliği yapılmadığını ifade etti.
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Dedetaş sakince iddiaların yalan olduğu ifade etti.
Topluluğun kurucu başkanı da olayı Nevşin Mengü’ye anlatmıştı. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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