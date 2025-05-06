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Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nin Twerk Etkinliği Düzenlemediğini Bir Kez Daha Açıkladı

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nin Twerk Etkinliği Düzenlemediğini Bir Kez Daha Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 12:07

Üsküdar Belediyesi’nin twerk etkinliği düzenlediğine dair iddialar geçtiğimiz ay gündemdeydi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise böyle bir etkinlik düzenlenmediğini açıklamıştı. Zincir Kıran Kadınlar adlı bisiklet topluluğuna ait bisiklet etkinliği olduğunu dile getirdi. Ancak konu yeniden açılınca Sinem Dedetaş da yeniden twerk etkinliği yapılmadığını ifade etti.

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İşte o anlar 👇

Dedetaş sakince iddiaların yalan olduğu ifade etti.

Dedetaş sakince iddiaların yalan olduğu ifade etti.

“Çokça bahsedildi nedense bir türlü anlamak istemiyorsunuz! Ramazan ayında belediyemizde twerk etkinliği yapılmadı! Tekrar edeyim mi? Bu etkinlik yapılmadı! Kamera kayıtlarını da izledim. Burada yalan söylemeye devam etmeyin!'

Topluluğun kurucu başkanı da olayı Nevşin Mengü’ye anlatmıştı. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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