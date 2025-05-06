Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nin Twerk Etkinliği Düzenlemediğini Bir Kez Daha Açıkladı

Üsküdar Belediyesi’nin twerk etkinliği düzenlediğine dair iddialar geçtiğimiz ay gündemdeydi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise böyle bir etkinlik düzenlenmediğini açıklamıştı. Zincir Kıran Kadınlar adlı bisiklet topluluğuna ait bisiklet etkinliği olduğunu dile getirdi. Ancak konu yeniden açılınca Sinem Dedetaş da yeniden twerk etkinliği yapılmadığını ifade etti.