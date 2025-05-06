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Mahmut Tanal, Dev-Genç Marşıyla 6 Mayıs’ta İdam Edilen Devrimcileri Andı

Mahmut Tanal, Dev-Genç Marşıyla 6 Mayıs’ta İdam Edilen Devrimcileri Andı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 11:14

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 1972’de idam edilmesinin 53. yılı. Sol hareketin öncü isimlerinden Gezmiş, İnan ve Aslan’ı anmak isteyenler sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Dev-Genç Marşını söylediği anlarla gündemde. Şenol Aslanoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.

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Mahmut Tanal son zamanların en çok konuşulan isimlerinden ve konuşulmaya da devam ediyor.

Mahmut Tanal son zamanların en çok konuşulan isimlerinden ve konuşulmaya da devam ediyor.

Şenol Aslanoğlu ise paylaşıma, 

“Bu sabah Şanlıurfa milletvekilimiz Mahmut Tanal’la arabada bir marş tutturduk. Bugün 6 Mayıs. Deniz’in, Yusuf’un, Hüseyin’in darağacına yürüdüğü gün.

Marşın sözleri dilimize dolandı, sesimize karıştı:

“Deniz Gezmiş, Mahir Çayan… Devrim için öldüler. Devrimciler ölür ama devrimler durmaz, sürer.”

Omuz omuza marş söylediğimiz, omuz omuza mücadele ettiğimiz yoldaşlarımız var bizim.

Ağzına, yüreğine sağlık Mahmut abi.”

notunu düştü.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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