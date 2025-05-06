Mahmut Tanal, Dev-Genç Marşıyla 6 Mayıs’ta İdam Edilen Devrimcileri Andı
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 1972’de idam edilmesinin 53. yılı. Sol hareketin öncü isimlerinden Gezmiş, İnan ve Aslan’ı anmak isteyenler sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Dev-Genç Marşını söylediği anlarla gündemde. Şenol Aslanoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.
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Mahmut Tanal son zamanların en çok konuşulan isimlerinden ve konuşulmaya da devam ediyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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