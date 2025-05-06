Mahmut Tanal, Dev-Genç Marşıyla 6 Mayıs’ta İdam Edilen Devrimcileri Andı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 1972’de idam edilmesinin 53. yılı. Sol hareketin öncü isimlerinden Gezmiş, İnan ve Aslan’ı anmak isteyenler sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Dev-Genç Marşını söylediği anlarla gündemde. Şenol Aslanoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.