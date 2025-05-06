onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekol TV’den Levent Eke Anlattı: “Terör Örgütünün Feshi Hafta Sonu Açıklanacak”

Ekol TV’den Levent Eke Anlattı: “Terör Örgütünün Feshi Hafta Sonu Açıklanacak”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2025 - 09:56

Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen yeni aşamaları aktardı. Levent Eke, terör örgütünün fesih süreci ve fesih kararının alınacağı yer hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. Eke açıklamasında “Terörsüz Türkiye hedefinde artık sona gelindi… Süreçte her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Terör örgütünün kendisini feshettiğine yönelik açıklamanın bu hafta sonu yani 10 ya da 11 Mayıs’ta gelmesini bekliyoruz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumda elde ettiği bilgileri şu sözlerle anlattı:

Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumda elde ettiği bilgileri şu sözlerle anlattı:

“Terörsüz Türkiye hedefinde artık sona gelindi… Süreçte her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Terör örgütünün kendisini feshettiğine yönelik açıklamanın bu hafta sonu yani 10 ya da 11 Mayıs’ta gelmesini bekliyoruz.”

Levent Eke'nin haberinin tüm detayları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın