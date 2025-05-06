Ekol TV’den Levent Eke Anlattı: “Terör Örgütünün Feshi Hafta Sonu Açıklanacak”
Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen yeni aşamaları aktardı. Levent Eke, terör örgütünün fesih süreci ve fesih kararının alınacağı yer hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. Eke açıklamasında “Terörsüz Türkiye hedefinde artık sona gelindi… Süreçte her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Terör örgütünün kendisini feshettiğine yönelik açıklamanın bu hafta sonu yani 10 ya da 11 Mayıs’ta gelmesini bekliyoruz” dedi.
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Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumda elde ettiği bilgileri şu sözlerle anlattı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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