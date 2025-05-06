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Özgür Özel’den Çok Konuşulacak Saldırı Açıklaması: “Şüphelendiğim Bir Kişi Var!”

Özgür Özel’den Çok Konuşulacak Saldırı Açıklaması: “Şüphelendiğim Bir Kişi Var!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2025 - 09:29

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anmasından sonra uğradığı saldırı hakkında İsmail Saymaz'a açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Adam tam orada bekliyor. Hiçbir kurumu, hiçbir partiyi suçlamıyorum. Ama önceden planlı bir iş olduğu çok belli. Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti. Aracı niye almasın? Her milletvekilinin aracı her resmî kurumun otoparkına girer. 13 yıldır milletvekiliyim, giremediğim bir otopark yok” dedi.

Kaynak: https://halktv.com.tr/makale/ozel-sal...
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde uğradığı saldırı hakkında Halk TV’den İsmail Saymaz’a açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde uğradığı saldırı hakkında Halk TV’den İsmail Saymaz’a açıklamalar yaptı.

Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

“Birincisi, iki saat önce orada adam. Ben uzatılan mikrofonlara konuştuğum sırada orada. Ve bana vurduğu yerde… Planlamış. Hatta belki denk getirse o sırada vuracak. Geleceğimi biliyor. Beni husumet içinde dinliyor, kötü kötü bakarak. Hazırlıklar yapmış. Eliyle koluyla açma-germe hareketleri; müsabakaya hazırlanıyormuş gibi.

Bizim ekip dedi ki, ‘Aracımızı otoparka almadılar, girdiğimiz kapıdan çıkacağız.’ Dedim ki, ‘Niye almasınlar.’ Emniyet Müdür Yardımcısı bizim korumalara kızarak bizi otoparka sokmuyor” dedi. Aynı kişinin, AKP’li yetkililerin araçlarının otoparka alındığı halde kendilerinin dışarı yönlendirildiğini belirten sürücüye de tepki gösterdiğini anlattı.

Adam tam orada bekliyor. Hiçbir kurumu, hiçbir partiyi suçlamıyorum. Ama önceden planlı bir iş olduğu çok belli. Adamın hazırlığından, bulunduğu yerden… Yüzü bana dönük. Sırtını verip yol verirmiş gibi dönüyor. Golf sopasıyla vuracakmış gibi sağa doğru kaykılıyor. Hızla gelip vurmaya çalışıyor. Gelişini gördüm. Refleksle kafamı çektim.

Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti. Aracı niye almasın? Her milletvekilinin aracı her resmî kurumun otoparkına girer. 13 yıldır milletvekiliyim, giremediğim bir otopark yok.”

Özgür Özel yaşanan bu durum hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Özgür Özel yaşanan bu durum hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Soruşturma beklediğini söyleyen Özel, “Eğer bu yapılmazsa yük devletin sırtına kalır. Bu yapılırsa, varsa bir hatası, bir bağlantısı ortaya çıkar” dedi.

Saldırganın yönlendirilmiş olduğunu düşündüğünü söyleyen Özel, “Ben bu adama baktığımda böyle bir akıl, böyle bir plan; mümkün değil, mutlaka yönlendirildi” ifadelerini kullandı. 

Kendisine yönelik koruma düzenine dair eleştirileri de değerlendiren Özel, “O zafiyet bana ait” diyerek şu açıklamayı yaptı: “Önümden giden, herkese dikkatli bakan iri yarı korumalar özellikle cenazelerde, yaslarda, başka parti üyeleriyle temasa ederken yanlış anlaşılabiliyor. O yüzden ‘Bu öndeki yürümesin’ dedim. Ortaya ne çıktıysa, zafiyet görüntüsü adına, benim talimatımla çıktı.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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maestro__

Bir parti liderine atılan tokattan haz duyan insanlarla aynı ülkede yaşamak midemi bulandırıyor

Enver Paşa

efenim siz o otoparka girerken mazallah kasiste üstünüze çorba dökülür falan diye emn. mdr. yrd. sizi bantlı yoldan almış. jammerlı olan.