Özgür Özel’den Çok Konuşulacak Saldırı Açıklaması: “Şüphelendiğim Bir Kişi Var!”
Kaynak: https://halktv.com.tr/makale/ozel-sal...
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anmasından sonra uğradığı saldırı hakkında İsmail Saymaz'a açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Adam tam orada bekliyor. Hiçbir kurumu, hiçbir partiyi suçlamıyorum. Ama önceden planlı bir iş olduğu çok belli. Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti. Aracı niye almasın? Her milletvekilinin aracı her resmî kurumun otoparkına girer. 13 yıldır milletvekiliyim, giremediğim bir otopark yok” dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde uğradığı saldırı hakkında Halk TV’den İsmail Saymaz’a açıklamalar yaptı.
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Özgür Özel yaşanan bu durum hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bir parti liderine atılan tokattan haz duyan insanlarla aynı ülkede yaşamak midemi bulandırıyor
efenim siz o otoparka girerken mazallah kasiste üstünüze çorba dökülür falan diye emn. mdr. yrd. sizi bantlı yoldan almış. jammerlı olan.