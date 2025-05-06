Cezaevinden Çıkan 100 Suçludan 45’i Yeniden Suç İşliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişinin geçmişte işlediği suçların ortaya çıkmasının ardından, cezasını çektikten sonra dışarı çıkanlarla ilgili rehabilitasyon sisteminin yeterli olmadığına yönelik tartışmalar yeniden başladı. Türkiye Gazetesi Adalet Bakanlığı’nın verilerini yayınladı. Verilere göre, Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor.
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Özgür Özel’e saldıran kişinin sabıka kaydı, “cezaevine girenler ne kadar ıslah oluyor” sorusunu akıllara getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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