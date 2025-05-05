Doğuştan Görme Engeli Olan Ünlü Ressam Eşref Armağan’ın Gerçekçi Çizim Yeteneği Sizi de Büyüleyecek!

Parmaklarıyla gören adam şeklinde tanınan ressam Eşref Armağan’ın yeteneği karşısında ona hayran kalmayan yok. 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eşref Armağan doğuştan görme engeline sahip. Ancak bu severek yaptığı mesleğine engel değil. Çünkü Armağan, maket modellemelere dokunarak onları resmetmekte usta. Bu sebeple de dünya çapında ün elde etmiş ve araştırmalara konu olmuş biri kendisi.
Kaynak: Wikipedia
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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İnanılmaz bir yetenek. Bunu nasıl başarıyor, hayretler içerisindeyim. Tebrik ediyorum.