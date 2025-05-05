Doğuştan Görme Engeli Olan Ünlü Ressam Eşref Armağan’ın Gerçekçi Çizim Yeteneği Sizi de Büyüleyecek!

Parmaklarıyla gören adam şeklinde tanınan ressam Eşref Armağan’ın yeteneği karşısında ona hayran kalmayan yok. 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eşref Armağan doğuştan görme engeline sahip. Ancak bu severek yaptığı mesleğine engel değil. Çünkü Armağan, maket modellemelere dokunarak onları resmetmekte usta. Bu sebeple de dünya çapında ün elde etmiş ve araştırmalara konu olmuş biri kendisi.

Kaynak: Wikipedia