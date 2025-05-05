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Doğuştan Görme Engeli Olan Ünlü Ressam Eşref Armağan’ın Gerçekçi Çizim Yeteneği Sizi de Büyüleyecek!

Doğuştan Görme Engeli Olan Ünlü Ressam Eşref Armağan’ın Gerçekçi Çizim Yeteneği Sizi de Büyüleyecek!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.05.2025 - 14:25

İçerik Devam Ediyor

Parmaklarıyla gören adam şeklinde tanınan ressam Eşref Armağan’ın yeteneği karşısında ona hayran kalmayan yok. 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eşref Armağan doğuştan görme engeline sahip. Ancak bu severek yaptığı mesleğine engel değil. Çünkü Armağan, maket modellemelere dokunarak onları resmetmekte usta. Bu sebeple de dünya çapında ün elde etmiş ve araştırmalara konu olmuş biri kendisi.

Kaynak: Wikipedia

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İşte birkaç eseri 👇

Harvard Üniversitesi nöroloji bilim dalından profesörler beyin fonksiyonlarını incelediğinde nasıl başarabildiğinin sırrını çözebilmiş.

Harvard Üniversitesi nöroloji bilim dalından profesörler beyin fonksiyonlarını incelediğinde nasıl başarabildiğinin sırrını çözebilmiş.

Eşref Armağan’ın bir nesneye dokunmasıyla beyninde görülen cisimlerin algılanmasında rol alan bir fonksiyon harekete geçiyor. Bu da onun hayatında hiç görmemesine rağmen muazzam eserlere imza atmasına vesile oluyor!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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mehmetkaya_68

İnanılmaz bir yetenek. Bunu nasıl başarıyor, hayretler içerisindeyim. Tebrik ediyorum.