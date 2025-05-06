Şaştık Kaldık: Akülü Arabayla Trafiğe Çıkarılan Çocuğa Araba Çarptı
İçinde bulunduğumuz çağda çocuk sahibi olmak da çocukları büyütmek de bir hayli zor. Onları 'kötü' şeylerden korumak için hiç olmadığı kadar özenli olmalısınız. Teknoloji ve hızla gelişen dünya sayesinde ise bu gittikçe zorlaşıyor. Fakat gelin görün ki yapılmamasını bildiğiniz kesin şeyler vardır. Örneğin akülü arabaya binen çocuğu, trafiğe çıkarmamak gibi.
Mersin'de yaşanan olayda akülü arabaya binen çocuk, trafiğe çıkarılmıştı. Çocuğa, yolda ilerleyen bir araç çarptı. Kazada 'şans eseri' yaralanan olmadı.
Kaynak: Mersin Objektif
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Mersin'de bir çocuk, akülü arabasıyla trafiğe çıkarıldı.
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İşte o anlar...
Çocuğun ebeveynlerine ise sosyal medyadan tepkiler yükseliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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