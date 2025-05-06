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Şaştık Kaldık: Akülü Arabayla Trafiğe Çıkarılan Çocuğa Araba Çarptı

Şaştık Kaldık: Akülü Arabayla Trafiğe Çıkarılan Çocuğa Araba Çarptı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 12:24

İçinde bulunduğumuz çağda çocuk sahibi olmak da çocukları büyütmek de bir hayli zor. Onları 'kötü' şeylerden korumak için hiç olmadığı kadar özenli olmalısınız. Teknoloji ve hızla gelişen dünya sayesinde ise bu gittikçe zorlaşıyor. Fakat gelin görün ki yapılmamasını bildiğiniz kesin şeyler vardır. Örneğin akülü arabaya binen çocuğu, trafiğe çıkarmamak gibi.

Mersin'de yaşanan olayda akülü arabaya binen çocuk, trafiğe çıkarılmıştı. Çocuğa, yolda ilerleyen bir araç çarptı. Kazada 'şans eseri' yaralanan olmadı.

Kaynak: Mersin Objektif

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Mersin'de bir çocuk, akülü arabasıyla trafiğe çıkarıldı.

Mersin'de bir çocuk, akülü arabasıyla trafiğe çıkarıldı.

Mersin Objektif'in paylaştığı videoda, akülü arabaya binen bir çocuğun trafikte yola çıktığı görüldü. Yolda ilerleyen başka bir araç ise akülü arabaya binen çocuğa çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak büyük bir faciadan dönüldüğü kesindi.

İşte o anlar...

Çocuğun ebeveynlerine ise sosyal medyadan tepkiler yükseliyor.

Çocuğun ebeveynlerine ise sosyal medyadan tepkiler yükseliyor.
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Daha neler göreceğiz acaba.

Daha neler göreceğiz acaba.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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