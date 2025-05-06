Şaştık Kaldık: Akülü Arabayla Trafiğe Çıkarılan Çocuğa Araba Çarptı

İçinde bulunduğumuz çağda çocuk sahibi olmak da çocukları büyütmek de bir hayli zor. Onları 'kötü' şeylerden korumak için hiç olmadığı kadar özenli olmalısınız. Teknoloji ve hızla gelişen dünya sayesinde ise bu gittikçe zorlaşıyor. Fakat gelin görün ki yapılmamasını bildiğiniz kesin şeyler vardır. Örneğin akülü arabaya binen çocuğu, trafiğe çıkarmamak gibi.

Mersin'de yaşanan olayda akülü arabaya binen çocuk, trafiğe çıkarılmıştı. Çocuğa, yolda ilerleyen bir araç çarptı. Kazada 'şans eseri' yaralanan olmadı.

Kaynak: Mersin Objektif