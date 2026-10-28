Doğuştan Seçkin 4 Burç: Herkes Onlara Ulaşamaz!
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Bazı insanlar vardır, odaya girdikleri anda havayı değiştirir! Ne pahalı kıyafetlere ne de yüksek sesle konuşmaya ihtiyaç duyarlar. Duruşları, zevkleri ve kendilerini taşıma biçimleriyle hemen fark edilirler. Üstelik bu seçkinlik sonradan öğrenilmiş bir şey değil, adeta doğuştan gelen bir özelliktir. Zarafeti kanında taşıyan, nereye gitse saygı ve hayranlık uyandıran bu isimlerin ortak noktası ise burçları.
İşte doğuştan seçkin o 4 burç!
Terazi
Oğlak
Aslan
Boğa
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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