Neden Bir Türlü Doğru Kişiyi Bulamıyorsunuz? İşte Aşkı Bulamamanızın Asıl Sebebi
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Uygulamalar, buluşmalar, arkadaş tavsiyeleri... Hepsini denediniz ama bir türlü aradığınız ilişkiye ulaşamıyor musunuz? Yeni bir araştırmaya göre sorun sandığınız yerde olmayabilir. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar 4 binden fazla bekarı inceledi ve çok net bir sonuca ulaştı: Neden ilişki istediğiniz, nasıl bir ilişki aradığınızı ve o hedefe ne kadar yaklaştığınızı doğrudan etkiliyor.
İşte detaylar.
4 Bin Bekar 6 Ay Boyunca Takip Edildi
İlişki İsteme Nedenleri Beş Gruba Ayrıldı
Öz Değer İçin İlişki Arayanlar Daha Az İlerledi
Peki Bu Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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