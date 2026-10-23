Neden Bir Türlü Doğru Kişiyi Bulamıyorsunuz? İşte Aşkı Bulamamanızın Asıl Sebebi

Kendini değerli hissetmek ya da suçluluk duygusundan kurtulmak için ilişki arayanların tablosu farklıydı.

Bu kişilerin hedefleri daha çok bir ilişkiyi garantilemeye yönelikti: Daha fazla flört etmek, cinsellik, sosyalleşmek, daha çekici görünmek ve öz güven kazanmak gibi. Yakınlık kurmak ise listelerinde daha geride kalıyordu.

Üstelik bu grup, altı ay sonunda hedeflerinde daha az ilerleme kaydetti. Çevre baskısıyla hareket edenler daha çok randevuya çıkmayı hedeflerken, neden ilişki istediğini bilemeyenler ise bekar kalmayı hedefliyordu. İlginç olan şu ki en fazla ilerleme kaydeden grup da bu oldu. Kısacası, Hawkins'e göre