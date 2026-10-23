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Neden Bir Türlü Doğru Kişiyi Bulamıyorsunuz? İşte Aşkı Bulamamanızın Asıl Sebebi

Neden Bir Türlü Doğru Kişiyi Bulamıyorsunuz? İşte Aşkı Bulamamanızın Asıl Sebebi

psikoloji ilişki
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 15:12
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Uygulamalar, buluşmalar, arkadaş tavsiyeleri... Hepsini denediniz ama bir türlü aradığınız ilişkiye ulaşamıyor musunuz? Yeni bir araştırmaya göre sorun sandığınız yerde olmayabilir. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar 4 binden fazla bekarı inceledi ve çok net bir sonuca ulaştı: Neden ilişki istediğiniz, nasıl bir ilişki aradığınızı ve o hedefe ne kadar yaklaştığınızı doğrudan etkiliyor. 

İşte detaylar. 

PsyPost

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4 Bin Bekar 6 Ay Boyunca Takip Edildi

4 Bin Bekar 6 Ay Boyunca Takip Edildi

Social Psychological and Personality Science dergisinde yayımlanan çalışmayı Toronto Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Laura Hawkins ve ekibi yürüttü. Araştırmaya 18 ila 39 yaş arası 4.019 bekar katıldı.

Katılımcılardan önümüzdeki altı ay içinde aşk hayatlarıyla ilgili ulaşmak istedikleri hedefleri yazmaları istendi. Ortaya yaklaşık 12 bin hedef çıktı ve bunlar 41 farklı temaya ayrıldı. Altı ay sonra 3.176 kişiye yeniden ulaşıldı ve hedeflerinde ne kadar ilerledikleri soruldu. Ortalama ilerleme oranı yüzde 41,7 oldu.

İlişki İsteme Nedenleri Beş Gruba Ayrıldı

İlişki İsteme Nedenleri Beş Gruba Ayrıldı

Araştırmacılar, psikolojideki öz belirleme kuramından yola çıkarak insanların ilişki isteme nedenlerini beş gruba ayırdı:

  • İçsel motivasyon: İlişkiyi keyifli ve tatmin edici bulduğu için istemek.

  • Benimsenmiş motivasyon: İlişkinin kişisel değerleriyle örtüştüğünü düşündüğü için istemek.

  • İçe yansıtılmış motivasyon: Suçluluk duygusundan kaçmak ya da kendini daha değerli hissetmek için istemek.

  • Dışsal motivasyon: Aile ve çevre baskısı yüzünden istemek.

  • Motivasyonsuzluk: Neden ilişki istediğini tam olarak bilememek.

İçsel ve benimsenmiş motivasyona sahip olanların hedefleri daha çok eğlence, yakınlık, sağlıklı ve bağlılık içeren bir ilişki üzerine kuruluydu. Yani ilişkiyi gerçekten istedikleri için isteyenler, ilişkinin niteliğine odaklanıyordu.

Öz Değer İçin İlişki Arayanlar Daha Az İlerledi

Öz Değer İçin İlişki Arayanlar Daha Az İlerledi

Kendini değerli hissetmek ya da suçluluk duygusundan kurtulmak için ilişki arayanların tablosu farklıydı. 

Bu kişilerin hedefleri daha çok bir ilişkiyi garantilemeye yönelikti: Daha fazla flört etmek, cinsellik, sosyalleşmek, daha çekici görünmek ve öz güven kazanmak gibi. Yakınlık kurmak ise listelerinde daha geride kalıyordu.

Üstelik bu grup, altı ay sonunda hedeflerinde daha az ilerleme kaydetti. Çevre baskısıyla hareket edenler daha çok randevuya çıkmayı hedeflerken, neden ilişki istediğini bilemeyenler ise bekar kalmayı hedefliyordu. İlginç olan şu ki en fazla ilerleme kaydeden grup da bu oldu. Kısacası, Hawkins'e göre 

'Neden partner sahibi olmak istediğiniz, aradığınız romantik ilişkinin niteliğini (ya da niteliksizliğini) şekillendiriyor.'

Peki Bu Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?

Peki Bu Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?

Araştırmacılara göre ilişkiyi bir boşluğu doldurmak ya da kendini kanıtlamak için istemek, kişiyi ilişkinin kendisinden çok 'bir ilişkide olmaya' odaklıyor. Bu da aranan bağın kalitesini düşürebiliyor.

Yine de çalışmanın bazı sınırları var. Sonuçlar yaş, cinsiyet, cinsel yönelim ya da kültüre göre ayrıca test edilmedi. Hedeflerdeki ilerleme katılımcıların kendi beyanına dayanıyor. Bazı hedefler de kişinin kontrolünde olmayabiliyor; örneğin daha fazla randevuya çıkmak, birine aşık olmaktan çok daha kolay.

Uzun lafın kısası ise doğru kişiyi aramadan önce kendinize sormanız gereken soru belki de şu: 'Ben neden bir ilişki istiyorum?'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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