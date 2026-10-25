En İkna Edici 4 Burç: Onlara "Hayır" Demek İsteseniz de Ağzınızdan "Evet" Çıkar!
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Hepimizin hayatında böyle biri vardır! Konuşmaya başladığında kafanızdaki 'hayır' yavaş yavaş 'olabilir'e, sonra da kocaman bir 'tamam'a dönüşüyor. Üstelik bunu yaparken sizi zorladıklarını hissetmiyorsunuz bile. Kimi kelimelerin büyüsüyle, kimi karizmasıyla, kimi de karşısındakini çok iyi okuyarak ikna ediyor. Sonuçta hepsinin vardığı yer aynı: Ne istiyorlarsa onu alıyorlar.
İşte en ikna edici o 4 burç!
İkizler
Terazi
Akrep
Aslan
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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