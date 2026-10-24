Her Burcun Kendine Söylediği En Büyük Yalan: Sizinki Hangisi?
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'Ben iyiyim', 'Hiç umurumda değil', 'Biraz daha çalışırsam dinlenirim'... Hepimizin kendimizi ikna etmek için tekrar tekrar söylediği cümleler var. Çoğu zaman bunları kötü niyetle değil, kendimizi korumak için söylüyoruz. Astrolojiye göre her burcun kendine en sık söylediği bir yalan var ve bu yalan genellikle burcun en güçlü özelliğinin arkasına saklanıyor. Peki sizin burcunuz kendine hangi masalı anlatıyor?
İşte detaylar.
Koç: "Kimsenin Yardımına İhtiyacım Yok"
Boğa: "Her Şeyin Böyle Kalmasından Memnunum"
İkizler: "Aslında O Kadar da Umurumda Değil"
Yengeç: "Karşılığında Hiçbir Şey Beklemiyorum"
Aslan: "İnsanların Ne Düşündüğü Beni İlgilendirmiyor"
Başak: "En Doğrusunu Zaten Biliyorum"
Terazi: "Benim İçin Fark Etmez"
Akrep: "Bana Bir Sebep Verene Kadar Herkese Güvenirim"
Yay: "Sadece Biraz Ortam Değişikliğine İhtiyacım Var"
Oğlak: "Hak Ettiğimde Dinleneceğim"
Kova: "Bir Yere Ait Olmaya İhtiyacım Yok"
Balık: "Yeterince Seversem Her Şeyi Düzeltebilirim"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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