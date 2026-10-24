Her Burcun Kendine Söylediği En Büyük Yalan: Sizinki Hangisi?

Bağımsızlık Koç için neredeyse bir yaşam biçimi. Her işi kendi halletmeyi, kimseye yük olmamayı seviyor. Ama bu güçlü duruşun arkasında bazen zayıf görünme korkusu saklanıyor.

Oysa yardım istemek Koç'un gücünden hiçbir şey eksiltmiyor. Hatta işleri paylaşmayı bildiğinde hedeflerine çok daha hızlı ulaşıyor.

Unutmayın: Destek istemek de cesaret ister.