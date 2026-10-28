En Çok Neyi Kafaya Takıyorsunuz? Her Burcun Aklında Dönen Düşünceler

Koç, içgüdüleriyle hareket eden cesur bir ateş burcu ve yaptığı şeylerden nadiren pişman olur. Ama kafasını kurcalayan şey, o tutkulu enerjisinin karşı tarafta nasıl karşılandığı.

Gece olunca o anı yeniden düşünür: 'Fazla mı hızlı davrandım, fazla mı sert çıktım?' Üstelik bu soru genellikle olay çoktan geride kaldıktan sonra aklına gelir.