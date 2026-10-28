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En Çok Neyi Kafaya Takıyorsunuz? Her Burcun Aklında Dönen Düşünceler

En Çok Neyi Kafaya Takıyorsunuz? Her Burcun Aklında Dönen Düşünceler

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 08:01
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Gün bitti, başınızı yastığa koydunuz ama zihniniz hâlâ çalışıyor... Söylediğiniz bir cümle, verdiğiniz bir karar ya da birinin size bakışı dönüp dolaşıp aklınıza geliyor. Merak etmeyin, bunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz! Astrologlara göre her burcun kafasında durmadan dönen bir düşünce var. Peki sizin burcunuz en çok neyi kafaya takıyor?

İşte detaylar. 

Parade

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Koç: Fazla Hızlı mı Davrandım?

Koç: Fazla Hızlı mı Davrandım?

Koç, içgüdüleriyle hareket eden cesur bir ateş burcu ve yaptığı şeylerden nadiren pişman olur. Ama kafasını kurcalayan şey, o tutkulu enerjisinin karşı tarafta nasıl karşılandığı.

Gece olunca o anı yeniden düşünür: 'Fazla mı hızlı davrandım, fazla mı sert çıktım?' Üstelik bu soru genellikle olay çoktan geride kaldıktan sonra aklına gelir.

Boğa: Bu Kalıcı Olacak mı?

Boğa: Bu Kalıcı Olacak mı?

Boğa için en önemli şey güvende hissetmek. Seçimlerinde, ilişkilerinde ve emeğini harcadığı her şeyde sağlam bir zemin arar.

Bu yüzden aklında hep aynı soru döner: 'Doğru yolu mu seçtim, zamanımı ve güvenimi doğru insanlara mı verdim? Bu kalıcı olacak mı?' Geleceği görebilse belki hiç endişelenmeyecek!

İkizler: Fazla mı Konuştum?

İkizler: Fazla mı Konuştum?

İkizler esprili, konuşkan ve sohbetin her zaman merkezinde. Ama ortam dağıldıktan sonra zihninde bir tekrar başlar.

Söylediği ya da söyleyemediği her şeyi yeniden düşünür: 'Fazla mı anlattım, esprimi anladılar mı?' Oysa karşı taraf o cümleleri çoktan unutmuştur bile.

Yengeç: Fazla mı Hassas Davrandım?

Yengeç: Fazla mı Hassas Davrandım?

Yengeç, sevgiye, bağlılığa ve anılara kalbini koyan bir su burcu. Bu yüzden gün sonunda kendine en çok şunu sorar: 'Bugün fazla mı hassas davrandım?'

Gece olunca da karşısındakinin onu aynı şekilde sevip sevmediğini, başkalarının duygularını doğru anlayıp anlamadığını ve daha fazlasını yapması gerekip gerekmediğini düşünür.

Aslan: Nasıl Bir İzlenim Bıraktım?

Aslan: Nasıl Bir İzlenim Bıraktım?

Aslan, girdiği her ortamda ışık saçan bir ateş burcu. Fakat içten içe en çok merak ettiği şey bıraktığı izlenim.

Emeğinin, sıcaklığının ve varlığının fark edilip edilmediğini düşünür. Aklını en çok kurcalayan soru ise şu olur: 'Fazla mı çabaladım? Peki akıllarda nasıl kaldım?' Üstelik bunu bilmeyi sahiden çok ister!

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Başak: Bir Şey Kaçırdım mı?

Başak: Bir Şey Kaçırdım mı?

Astrologlara göre en çok düşünen burç Başak! Zihni aynı anda açık onlarca sekme gibi çalışır.

Gözden kaçan bir yazım hatası, kontrol etmeye vakit bulamadığı bir iş ya da söylenmiş küçük bir söz... Başak hepsini zihnindeki kontrol listesinden tek tek geçirir. Çünkü yaptığı her işin kusursuz olmasını ister.

Terazi: Doğru Kararı Verdim mi?

Terazi: Doğru Kararı Verdim mi?

Terazi, uyumu, dengeyi ve adaleti her şeyin üstünde tutan bir hava burcu. Bu yüzden büyük ya da küçük fark etmez, her seçeneği uzun uzun tartar.

Karar verdikten sonra bile aklında aynı soru döner: 'Doğru yolu mu seçtim, başka türlü mü davranmalıydım?' Kendine koyduğu yüksek standartlar da bu döngüyü besler.

Akrep: Bu Kişiye Güvenebilir miyim?

Akrep: Bu Kişiye Güvenebilir miyim?

Akrep'in gizemli bir dış görünüşü ve çok derin bir iç dünyası var. Çevresini dikkatle gözlemler ve ilişkilerde yüzeyin altında yatanı görmeye çalışır.

Kafasını en çok kurcalayan soru ise şu: 'Sezgilerim doğru mu, olayların arkasında ne var? Bu kişiye duygusal olarak yatırım yapmalı mıyım, ona güvenebilir miyim?' Üstelik kim olursanız olun, onun aklında bu sorgulardan geçersiniz!

Yay: Fırsatları Kaçırıyor muyum?

Yay: Fırsatları Kaçırıyor muyum?

Yay, hayatı dolu dolu yaşamak isteyen bir ateş burcu ve yerinde saymaktan hiç hoşlanmaz.

Bu yüzden sık sık şunu düşünür: 'Kaçtığım için fırsatları kaçırdım mı? Gerçek mutluluk yerine geçici bir konforu mu seçtim?' Huzursuz zihni, mutluluğun ve doğrunun peşinden gitmeye devam eder.

Oğlak: Gelecek Planlarım Doğru mu?

Oğlak: Gelecek Planlarım Doğru mu?

Oğlak, ilk adımı atmadan önce sonraki on adımı planlayan bir toprak burcu. Ama yol boyunca bu planları sürekli sorgular.

Arkasında kalıcı bir iz bırakma isteği onu motive eder. İçindeki eleştirmen ise geride kalmamak için listeler yapmasını ve hep üretken olmasını ister.

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Kova: Fazla mı Farklıyım?

Kova: Fazla mı Farklıyım?

Kova, kalabalığın içinde her zaman fark edilen bir hava burcu. Ama sosyal ortamlarda kendini zaman zaman farklı hissedebilir.

Grubun içindeki yerini sorgular, başkalarının onu tuhaf ya da mesafeli bulup bulmadığını düşünür. Bir yandan da fazla uyum sağladığından endişelenir. Ait olma isteğiyle bağımsız kalma isteği arasında gidip gelir.

Balık: Nasıl Gerçeğe Dönüştürürüm?

Balık: Nasıl Gerçeğe Dönüştürürüm?

Balık, kocaman bir kalbe sahip bir hayalperest. Zihni, ideallerini ve hayallerini nasıl gerçeğe dönüştüreceğiyle meşgul.

Aklında o kadar çok olasılık var ki bazen birine odaklanmakta zorlanabilir. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi düşünürken harekete geçmekte de zorlanabilir. Duygularının yoğunluğu da bu düşünce trafiğine eşlik eder.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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