En Çok Neyi Kafaya Takıyorsunuz? Her Burcun Aklında Dönen Düşünceler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gün bitti, başınızı yastığa koydunuz ama zihniniz hâlâ çalışıyor... Söylediğiniz bir cümle, verdiğiniz bir karar ya da birinin size bakışı dönüp dolaşıp aklınıza geliyor. Merak etmeyin, bunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz! Astrologlara göre her burcun kafasında durmadan dönen bir düşünce var. Peki sizin burcunuz en çok neyi kafaya takıyor?
İşte detaylar.
Koç: Fazla Hızlı mı Davrandım?
Boğa: Bu Kalıcı Olacak mı?
İkizler: Fazla mı Konuştum?
Yengeç: Fazla mı Hassas Davrandım?
Aslan: Nasıl Bir İzlenim Bıraktım?
Başak: Bir Şey Kaçırdım mı?
Terazi: Doğru Kararı Verdim mi?
Akrep: Bu Kişiye Güvenebilir miyim?
Yay: Fırsatları Kaçırıyor muyum?
Oğlak: Gelecek Planlarım Doğru mu?
Kova: Fazla mı Farklıyım?
Balık: Nasıl Gerçeğe Dönüştürürüm?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın