Behçet Yalın Özkara “Fakirler Neden Erken Yaşlanır?” Sorusuna Açıklık Getirdi: “Kiralık Ev”

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara akademisyen kimliğinin yanı sıra özellikle Instagram hesabından yaptığı araştırma paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Özkara şimdiyse “Fakirler neden erken yaşlanır?” sorusunu yanıtladı. Öncelikle sigara içmenin zararını söylerken ikinci madde olarak ise işsizliğin stresinin etkilediğini dile getirdi. Ancak asıl sebebin kiralık evde yaşamak olduğunu ifade etti. Gelin detaylara geçelim.