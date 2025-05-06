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Behçet Yalın Özkara “Fakirler Neden Erken Yaşlanır?” Sorusuna Açıklık Getirdi: “Kiralık Ev”

Behçet Yalın Özkara “Fakirler Neden Erken Yaşlanır?” Sorusuna Açıklık Getirdi: “Kiralık Ev”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 09:31 Son Güncelleme: 06.05.2025 - 09:37

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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara akademisyen kimliğinin yanı sıra özellikle Instagram hesabından yaptığı araştırma paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Özkara şimdiyse “Fakirler neden erken yaşlanır?” sorusunu yanıtladı. Öncelikle sigara içmenin zararını söylerken ikinci madde olarak ise işsizliğin stresinin etkilediğini dile getirdi. Ancak asıl sebebin kiralık evde yaşamak olduğunu ifade etti. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Hayat kalitesinin getirdiği refahla birlikte daha sağlıklı bir hayat yaşandığı görüldü.

Hayat kalitesinin getirdiği refahla birlikte daha sağlıklı bir hayat yaşandığı görüldü.

Behçet Yalın Özkara yalnızca bu içeriğiyle değil, tüm araştırma paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Bakalım bir sonraki paylaşım ne konuda olacak.

Videoya dönecek olursak, düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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