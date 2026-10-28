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Dana Sucuk Diye Satılan Üründe Domuz Eti Çıktı: Bakanlık Markayı Açıkladı

Dana Sucuk Diye Satılan Üründe Domuz Eti Çıktı: Bakanlık Markayı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 10:39
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar ile taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listelerini 27 Ekim'de güncelledi. Güncel listeye göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üretilen Hacı Kemal markalı 'Dana Sucuk' ürününde domuz eti tespit edildi. Listelerde toplam altı sucuk markası yer aldı: İkisinin ürününde tek tırnaklı hayvan eti, üçünün ürününde ise tağşiş bulgusu çıktı.

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Serdivan'da üretilen dana sucukta domuz eti tespit edildi.

Serdivan'da üretilen dana sucukta domuz eti tespit edildi.

Bakanlığın sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesinde yer alan üç markadan biri Sakarya'dan çıktı. Serdivan'da faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık Ltd. Şti.'nin ürettiği Hacı Kemal markalı 'Dana Sucuk' ürününde yapılan analizde domuz eti tespit edildi. Ürün, adıyla dana sucuk olarak satışa sunuluyordu.

Aynı listede Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Beyarslan markasının 'Dana Sucuk Hamuru' ürünü ile Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Namlı Et Tanzim markasının 'Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk' ürününde de tek tırnaklı hayvan eti bulundu.

Üç sucuk markasında tağşiş çıktı: Piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

Üç sucuk markasında tağşiş çıktı: Piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde de üç sucuk markası yer aldı. Afyonkarahisar'ın merkez ilçesindeki Karahisar Osmanlı markasının 'Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk' ürünü ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Köseoğlu Kasap Sucukları'nın aynı adı taşıyan ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Hayr-et Hayri Sarı markasının 'Dana Fermente Sucuk' ürününde ise sakatat, yani baş eti tespit edildi. Mekanik ayrılmış kanatlı eti, kemik üzerinde kalan etin mekanik yöntemlerle ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Bakanlık bu uygulamayı tağşiş kapsamında değerlendiriyor.

27 Ekim'de güncellenen listelerde sucukla sınırlı kalmayan başka et ürünleri de var. Kayseri'de çiğ dana kıyma, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dana kazan kavurma, Bursa'da lahmacun harcı ve Kahramanmaraş'ta çiğ sığır eti ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı liste: Gıdada hile yapan markalar👇🏻

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı liste: Gıdada hile yapan markalar👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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