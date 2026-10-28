Dana Sucuk Diye Satılan Üründe Domuz Eti Çıktı: Bakanlık Markayı Açıkladı

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde de üç sucuk markası yer aldı. Afyonkarahisar'ın merkez ilçesindeki Karahisar Osmanlı markasının 'Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk' ürünü ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Köseoğlu Kasap Sucukları'nın aynı adı taşıyan ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Hayr-et Hayri Sarı markasının 'Dana Fermente Sucuk' ürününde ise sakatat, yani baş eti tespit edildi. Mekanik ayrılmış kanatlı eti, kemik üzerinde kalan etin mekanik yöntemlerle ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Bakanlık bu uygulamayı tağşiş kapsamında değerlendiriyor.

27 Ekim'de güncellenen listelerde sucukla sınırlı kalmayan başka et ürünleri de var. Kayseri'de çiğ dana kıyma, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dana kazan kavurma, Bursa'da lahmacun harcı ve Kahramanmaraş'ta çiğ sığır eti ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.