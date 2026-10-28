Dana Sucuk Diye Satılan Üründe Domuz Eti Çıktı: Bakanlık Markayı Açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar ile taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listelerini 27 Ekim'de güncelledi. Güncel listeye göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üretilen Hacı Kemal markalı 'Dana Sucuk' ürününde domuz eti tespit edildi. Listelerde toplam altı sucuk markası yer aldı: İkisinin ürününde tek tırnaklı hayvan eti, üçünün ürününde ise tağşiş bulgusu çıktı.
Serdivan'da üretilen dana sucukta domuz eti tespit edildi.
Üç sucuk markasında tağşiş çıktı: Piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı liste: Gıdada hile yapan markalar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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