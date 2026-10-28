Rap Tarihine Damga Vuran Kadın Rapçiyi Seçiyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rap dünyasında kadınların da en az erkekler kadar güçlü bir sözünün olduğunu kanıtlayan pek çok isim var. Peki sence rap tarihine damga vuran, kendi döneminin ötesine geçerek iz bırakan kadın rapçi hangisi? Beraber seçiyoruz!
Seç bakalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın