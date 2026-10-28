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Köfteci Yusuf Birinci Çıktı: Türkiye’nin En Güvenilir Markaları Belli Oldu

Köfteci Yusuf Birinci Çıktı: Türkiye’nin En Güvenilir Markaları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
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28.10.2026 - 15:11

Türkiye'nin en güvenilir markalarını belirleyen Trusted Brands 2026 araştırmasının sonuçları açıklandı. 17 bin 200 kişinin katıldığı çalışmada 14 farklı sektörün zirvesindeki markalar belli oldu. Restoranlar kategorisinde birinci sıraya Köfteci Yusuf yerleşti. İşte en güvenilir markalar listesi!

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Listenin sürpriz ismi Köfteci Yusuf oldu.

Listenin sürpriz ismi Köfteci Yusuf oldu.

Trusted Brand Awards 2026 sahipleri belli oldu. 17 bin 200 kişinin katılımıyla Türkiye'nin en güvenilir markaları ortaya çıktı. 

Türkiye genelinde 320'yi aşkın şubesi ve 22 binden fazla çalışanıyla hizmet veren Köfteci Yusuf, yeme-içme restoranlar kategorisinde en güvenilir marka seçildi. Markanın öne çıkan yönleri arasında ulaşılabilir fiyat politikası, hızlı servis anlayışı ve ürün kalitesine verilen önem gösterildi.

Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş ise elde edilen başarının arkasında büyük bir emek ve güven ilişkisi bulunduğunu söyledi. Akkaş, '33 yıldır eşsiz emekleri ve gayretleriyle müşterilerimizin gönlünü ve güvenini kazanan milyona yakın çalışma arkadaşımız oluştu. Onlara minnettarım. Sonsuz şükranlarımı sunarım. Bize güvenen ve kefil olan müşterilerimize, misafirlerimize, tedarikçilerimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.' diye konuştu.

En güvenilir 14 marka belli oldu.

En güvenilir 14 marka belli oldu.

Trusted Brand Awards 2026 araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye’nin en güvenilir markaları şöyle:

  • Akaryakıt: OPET

  • Bankacılık: Garanti BBVA

  • Beyaz Eşya, TV ve Küçük Ev Aletleri: Samsung

  • E-Market: Uber Eats Trendyol Go

  • E-Ticaret: Trendyol

  • Hızlı Tüketim Gıda Ürünleri: ETİ

  • Holding ve Grup Şirketleri: Koç Holding

  • İnternet Sağlayıcıları: Turkcell Superonline

  • Mobilya ve Yaşam: Paşabahçe

  • Sigorta: Allianz

  • Süt ve Süt Ürünleri: Sütaş

  • Telekomünikasyon: Turkcell

  • Zincir Restoranlar: Köfteci Yusuf

  • Zincir Marketler: Migros

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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