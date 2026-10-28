Köfteci Yusuf Birinci Çıktı: Türkiye’nin En Güvenilir Markaları Belli Oldu
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28.10.2026 - 15:11
Türkiye'nin en güvenilir markalarını belirleyen Trusted Brands 2026 araştırmasının sonuçları açıklandı. 17 bin 200 kişinin katıldığı çalışmada 14 farklı sektörün zirvesindeki markalar belli oldu. Restoranlar kategorisinde birinci sıraya Köfteci Yusuf yerleşti. İşte en güvenilir markalar listesi!
Listenin sürpriz ismi Köfteci Yusuf oldu.
En güvenilir 14 marka belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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