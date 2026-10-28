Köfteci Yusuf Birinci Çıktı: Türkiye’nin En Güvenilir Markaları Belli Oldu

Trusted Brand Awards 2026 sahipleri belli oldu. 17 bin 200 kişinin katılımıyla Türkiye'nin en güvenilir markaları ortaya çıktı.

Türkiye genelinde 320'yi aşkın şubesi ve 22 binden fazla çalışanıyla hizmet veren Köfteci Yusuf, yeme-içme restoranlar kategorisinde en güvenilir marka seçildi. Markanın öne çıkan yönleri arasında ulaşılabilir fiyat politikası, hızlı servis anlayışı ve ürün kalitesine verilen önem gösterildi.

Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş ise elde edilen başarının arkasında büyük bir emek ve güven ilişkisi bulunduğunu söyledi. Akkaş, '33 yıldır eşsiz emekleri ve gayretleriyle müşterilerimizin gönlünü ve güvenini kazanan milyona yakın çalışma arkadaşımız oluştu. Onlara minnettarım. Sonsuz şükranlarımı sunarım. Bize güvenen ve kefil olan müşterilerimize, misafirlerimize, tedarikçilerimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.' diye konuştu.