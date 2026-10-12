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Migros'da 1 Alana 1 Bedava Kampanyası: Hangi Ürünlerde Geçerli, Ne Zamana Kadar Sürecek?

Migros'da 1 Alana 1 Bedava Kampanyası: Hangi Ürünlerde Geçerli, Ne Zamana Kadar Sürecek?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 11:59
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Migros 1 alana 1 bedava kampanyası bu sene de duyuruldu. Her sene benzer tarihlerde uygulanan kampanyada birçok ürün çeşidince 1 alana 1 bedava kampanyası uygulanıyor. Alışveriş bütçesini korumak isteyen vatandaşlar, Migros'un 1 alana 1 bedava kampanyasını merakla bekliyor. Ekim ayının ikinci haftasına özel indirimlerini duyuran Migros, farklı ürün kategorilerinde geçerli olan 1 alana 1 bedava kampanyasının tarihlerini ve ürünleri açıkladı. 

Peki Migros 1 alana 1 bedava kampanyası hangi ürünlerde geçerli? Migros kampanyası hangi tarihlerde?

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Migros 1 Alana 1 Bedava Kampanyası Ne Zaman?

Migros 1 Alana 1 Bedava Kampanyası Ne Zaman?

Migros, her yıl belirli tarihlerde 1 Alana 1 Bedava Kampanyası düzenliyor. Belirli tarihlerde, belirli ürünlerde bir ürün alana, ikincisi bedava oluyor. Dolayısıyla müşteriler, tek ürün fiyatına iki ürünün sahibi oluyor. 

Migros 1 Alana 1 Bedava Kampanyası 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Ekim ayının ikinci haftasında alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, farklı ürün kategorilerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını değerlendirebilir. Migros kampanyası, temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine, kişisel bakım ihtiyaçlarından mutfak gereçlerine kadar birçok farklı üründe geçerli olacak.

Migros 1 Alana 1 Bedava Hangi Ürünlerde Var?

Migros 1 Alana 1 Bedava Hangi Ürünlerde Var?

Migros 1 Alana 1 Bedava Kampanyasının geçerli olduğu ürün grupları aşağıdaki gibidir:

  • Sıvı ve toz deterjanlar

  • Züccaciye ürünleri

  • Mutfak ihtiyaçları

  • Kahvaltılık ürünler

  • Atıştırmalıklar (kek, bisküvi, çikolata, gofret)

  • Kişisel bakım ve hijyen ürünleri (Tuvalet kağıdı çeşitleri, şampuan, saç kremi ve hijyenik pedler)

Migros Kampanyası İndirim Takvimi ve Gün Gün Ürün Listesi

Migros Kampanyası İndirim Takvimi ve Gün Gün Ürün Listesi

  • 10 -  12 Ekim 2026: Ev hijyeni ve mutfak gereçleri (Deterjanlar, züccaciye ürünleri ve mutfak gereçleri)

  • 3 - 15 Ekim 2026: Kahvaltılık ve pratik mutfak yardımcısı kategorisindeki ürünler. Ayrıca helva, zeytin, alüminyum folyo, streç film, çöp poşeti, buzdolabı poşeti ve deodorant çeşitleri...

  • 14 Ekim 2026 (Tek Günlük Fırsat): Sadece çarşamba gününe özel tek günlük kampanyada; tatlı ve atıştırmalık tutkunlarının favorisi bisküvi, kek ve gofret çeşitleri...

  • 16 - 18 Ekim 2026: İndirim haftasının son aşamasında kişisel bakım ve hijyen reyonları indirime girecek. Müşteriler; tuvalet kağıdı çeşitleri, şampuan, saç kremi ve hijyenik ped alışverişlerinde 1 alana 1 bedava avantajından yararlanabilecek.

Migros 1 Alana 1 Bedava Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

Migros 1 Alana 1 Bedava Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

Migros 1 alana 1 bedava kampanyasının son günü 18 Ekim. 18 Ekim tarihinde, kişisel hijyen ürünleri indirimde olacak.

Migros 1 Alana 1 Bedava Kampanyası Her Migros'da Geçerli mi?

Evet, kampanya her Migros'da geçerlidir.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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