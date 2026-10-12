Migros'da 1 Alana 1 Bedava Kampanyası: Hangi Ürünlerde Geçerli, Ne Zamana Kadar Sürecek?

Migros 1 alana 1 bedava kampanyası bu sene de duyuruldu. Her sene benzer tarihlerde uygulanan kampanyada birçok ürün çeşidince 1 alana 1 bedava kampanyası uygulanıyor. Alışveriş bütçesini korumak isteyen vatandaşlar, Migros'un 1 alana 1 bedava kampanyasını merakla bekliyor. Ekim ayının ikinci haftasına özel indirimlerini duyuran Migros, farklı ürün kategorilerinde geçerli olan 1 alana 1 bedava kampanyasının tarihlerini ve ürünleri açıkladı.

Peki Migros 1 alana 1 bedava kampanyası hangi ürünlerde geçerli? Migros kampanyası hangi tarihlerde?