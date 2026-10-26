Trendyol Kasım Hedefini Açıkladı: Türkiye'de 120 Milyon Ürün
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Trendyol, bu yıl yedincisi düzenlenen İş Ortakları Zirvesi'nde Kasım kampanya hedeflerini açıkladı. Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, şirketin Kasım ayında Türkiye'de 1,5 milyarı aşkın ziyaret alarak 120 milyon ürün satışı hedeflediğini söyledi.
Kasım kampanyaları Türkiye ile birlikte birçok ülkede aynı anda yapılacak.
Şirket, 35 ülkede 42 milyondan fazla müşteriye ulaştığını söylüyor.
E-ihracatta 1,5 milyar dolarlık hacim açıklandı.
Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan: 'Müşteri sorularının dörtte biri yapay zekayla yanıtlanıyor.'
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