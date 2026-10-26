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Trendyol Kasım Hedefini Açıkladı: Türkiye'de 120 Milyon Ürün

Trendyol Kasım Hedefini Açıkladı: Türkiye'de 120 Milyon Ürün

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
26.10.2026 - 13:32
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Trendyol, bu yıl yedincisi düzenlenen İş Ortakları Zirvesi'nde Kasım kampanya hedeflerini açıkladı. Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, şirketin Kasım ayında Türkiye'de 1,5 milyarı aşkın ziyaret alarak 120 milyon ürün satışı hedeflediğini söyledi.

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Kasım kampanyaları Türkiye ile birlikte birçok ülkede aynı anda yapılacak.

Kasım kampanyaları Türkiye ile birlikte birçok ülkede aynı anda yapılacak.

Şirketin açıklamasına göre satıcılar kampanya döneminde 70 bini aşkın influencer'ın yer aldığı bir ağ, tek tıkla reklam çözümleri ve pazarlama destekleriyle ürünlerini öne çıkarabilecek.

Trendyol, geçen yıl Kasım'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'da bir numaralı alışveriş uygulaması olduğunu açıklamıştı.

Şirket, 35 ülkede 42 milyondan fazla müşteriye ulaştığını söylüyor.

Şirket, 35 ülkede 42 milyondan fazla müşteriye ulaştığını söylüyor.

Trendyol'un verilerine göre platformda 250 binden fazla iş ortağı bulunuyor ve geçen yıl 1 milyarı aşkın ürün satıldı.

Bu yıl 'Yarın Kapında' teslimat projesini başlatan Trendyol, gelecek yıl aynı gün teslimat özelliğini devreye almayı planlıyor. Şirkete göre üyelik programı Trendyol Plus 10 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Yeni iş kollarından Trendyol Luxe ise global premium markalarla yerel tasarım markalarını bir araya getiriyor.

E-ihracatta 1,5 milyar dolarlık hacim açıklandı.

E-ihracatta 1,5 milyar dolarlık hacim açıklandı.

Trendyol, geçen yıl iş ortaklarının 55 milyon ürününü yurt dışına göndererek 1,5 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaştığını duyurdu. Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üst üste üçüncü kez e-ihracat şampiyonu seçildiğini ve son bir yılda 120 bini aşkın üretici, KOBİ ve esnafın e-ihracatı için 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını da belirtti.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan: 'Müşteri sorularının dörtte biri yapay zekayla yanıtlanıyor.'

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan: 'Müşteri sorularının dörtte biri yapay zekayla yanıtlanıyor.'

Erdem İnan, zirvede 'İş ortaklarımızın emeği, üretim gücü ve operasyonel kalitesi, Trendyol'un gerçek gücü' dedi.

Erdem İnan'a göre platformdaki anlık yapay zeka yanıtları satıcıların satışa dönüşüm oranlarını iki katına çıkarıyor. Satıcılar için geliştirilen 'Ortak' adlı dijital asistan, satıcı verilerini analiz ediyor, soruları yanıtlıyor ve satıcı izin verirse önerileri uyguluyor. Eşleştirme algoritmaları sayesinde e-ihracat yapan satıcıların ürün listeleme süreleri de yüzde 60 hızlandı.

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Mira Hanım
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