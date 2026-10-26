Trendyol Kasım Hedefini Açıkladı: Türkiye'de 120 Milyon Ürün

Trendyol, geçen yıl iş ortaklarının 55 milyon ürününü yurt dışına göndererek 1,5 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaştığını duyurdu. Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üst üste üçüncü kez e-ihracat şampiyonu seçildiğini ve son bir yılda 120 bini aşkın üretici, KOBİ ve esnafın e-ihracatı için 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını da belirtti.